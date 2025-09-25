Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İtalya Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmesi için 2'inci bir askeri gemi gönderdiğini açıkladı

İtalya Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmesi için 2'inci bir askeri gemi gönderdiğini açıkladı

12:2625/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İtalya Sumud Filosu için bir gemi daha gönderdi
İtalya Sumud Filosu için bir gemi daha gönderdi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve dron saldırılarına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi gönderdiğini duyurdu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Crosetto, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin aldıkları önlemlere dair parlamenterlere bilgi verdi.

'Bir gemi gönderdik, bir diğeri de yolda'

Crosetto, "Bir gemi gönderdik, bir diğeri de yolda, her türlü olasılığa hazır." diye konuştu.

Filoda herhangi bir olay yaşanmaması için çalışmaya devam edeceklerini ve ortamın endişe verici olduğunu dile getiren Crosetto, "Vatandaşlarımız, diğer ülkelerin karasularına girerse güvenliklerini garanti edemeyiz." dedi.


YouTube
İtalya Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmesi için 2'inci bir askeri gemi gönderdiğini açıkladı
Dünya
25 Eylül, Perşembe

'Saldırılar kabul edilemez'

Crosetto ayrıca, gemilere yönelik dünkü dron saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında dronlarla saldırı düzenlenmişti.

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, dronlarla yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanmasına ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini belirtmişti.


İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye doğru yolda olan Küresel Sumud Filosu'nu korumak üzere ülkesinin Cartagena Limanı'ndan yarın bir askeri geminin yola çıkacağını duyurmuştu.



#Gazze
#Guido Crosetto
#İtalya
#Küresel Sumud Filosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI TAHMİNİ 2025: Emekli zammı yeni tahminler geldi mi, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?