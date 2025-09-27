Bir ülkeden dikkat çeken İsrail çıkışı: Cumhurbaşkanı "Ordu kurmanın zamanı geldi biz hazırız' diyerek çağrı yaptı

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda Filistin'e destek, terör devleti İsrail'i protesto eylemi düzenlendi. Eyleme, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından ünlü müzisyen Roger Waters da katıldı.

"Gazze'de olanlar soykırımdır"

Meydanda konuşan Petro, Gazze'de yaşananların "tam anlamıyla soykırım" olduğunu vurgulayarak, "Amaç Filistin halkını yok etmektir" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı önerilerin ABD'nin vetosuyla engellendiğini hatırlatan Petro, "Diplomasinin tıkandığı yerde yeni bir aşamaya geçmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Naziler gibi suç işleniyor"

Gazze'de yaşananların insanlığa karşı suç olduğunu söyleyen Petro, "Bugün de Yahudilerin yaşadığı soykırım gibi bir sahne yaşanıyor. Bunun hesabı sorulmalı. İnsanlar soykırıma karşı giderek daha güçlü tepki veriyor. Ne İsrail halkıyla ne de Yahudilerle bir sorunumuz var" dedi.

Güçlü bir uluslararası ordu çağrısı

Petro, insanlığın korunması ve Filistin'in özgürleştirilmesi için tüm ülkelerin katılımıyla güçlü bir ordunun kurulması gerektiğini dile getirdi. ABD'li askerlere de seslenen Petro, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, Trump'a boyun eğmeyin, insanlığa hizmet edin" çağrısında bulundu.

"Filistin yok olursa insanlık da yok olur"

Petro, Filistin'de yaşananların yalnızca Arap ülkelerinin değil, tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu vurgulayarak, "Eğer Filistin yok olursa, insanlık da yok olur" dedi. Konuşmaların ardından Petro'ya Filistin kefiyesi hediye edilirken, bazı katılımcılar Cumhurbaşkanına sarılarak desteklerini gösterdi.

ABD'den karşı hamle

ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Petro'nun vize durumuna ilişkin açıklama yaptı. Petro'nun "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilen açıklamada, "pervasız ve kışkırtıcı" eylemleri nedeniyle Petro'nun vizesinin iptal edileceği bildirildi.















