Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump Gazze konusundaki müzakerelerin devam edeceğini belirtti

Trump Gazze konusundaki müzakerelerin devam edeceğini belirtti

10:4127/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yoğun müzakerelerin 4 gündür sürdüğünü belirten Trump, "başarıyla tamamlanmış" bir anlaşma yapılabilmesi için ne kadar gerekirse de devam edeceğini kaydetti.
Yoğun müzakerelerin 4 gündür sürdüğünü belirten Trump, "başarıyla tamamlanmış" bir anlaşma yapılabilmesi için ne kadar gerekirse de devam edeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusundaki müzakerelerin sürdüğünü ve süreceğini bildirerek, kalıcı ve uzun süreli barışın önemini vurguladı.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu Topluluğu ile Gazze konusunda çok ilham verici ve verimli görüşmeler düzenlediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu konuya ilişkin yoğun müzakerelerin 4 gündür sürdüğünü belirten Trump, "başarıyla tamamlanmış" bir anlaşma yapılabilmesi için ne kadar gerekirse de devam edeceğini kaydetti.

Başkan Trump, bölgedeki her ülkenin konuya dahil olduğunu ve Hamas'ın görüşmelerden haberdar olduğunu dile getirerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrail yetkililerinin konu hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Anlaşma yapılması için "hiç görmediği kadar heves ve iyi niyet" olduğuna işaret eden Trump, kalıcı ve uzun süreli barışın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.




#Donald Trump
#ABD
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 27 Eylül 2025 su kesintisi programı ve kesinti yaşanacak ilçeler