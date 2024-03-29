Seca'yı rahat bırakın artık

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evlerini hedef alması sonucu yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, acılar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan minik Seca, tedavi gördüğü Şifa Hastanesi'nde ikinci kez İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldı. Seca'nın babası Bilal Ahmed, yanık tedavisi gören çocuğunu İsrail baskını nedeniyle Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletmek zorunda kaldığını ifade etti. Baba Ahmed, "Çocuğumun durumu iyi değil, yeterli tedavi imkanı bulamıyoruz. Şu ana kadar 3 ameliyat geçirdi fakat bir çözüm olmadı. İstetiğimiz çocuğuma izin verilip dışarda tedavi edilmesini istiyoruz" dedi.