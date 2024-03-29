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Dünya

Seca'yı rahat bırakın artık

Cibaliye Mülteci Kampı’nda yaşayan 4 yaşındaki Seca Cüneyd’in yüzü ve vücudunun büyü kısmı İsrail bombardımanında yandı. Acılar içerisinde yaşama mücadelesi veren minik Seca, tedavi gördüğü Şifa Hastanesi’nde ikinci kez saldırıya uğradı. Aile yanık tedavisi gören Seca’yı şimdi de Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakletmek zorunda kaldı.

04:00 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:21 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Seca Cuneyd
Seca Cuneyd

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evlerini hedef alması sonucu yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, acılar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan minik Seca, tedavi gördüğü Şifa Hastanesi'nde ikinci kez İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldı. Seca'nın babası Bilal Ahmed, yanık tedavisi gören çocuğunu İsrail baskını nedeniyle Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletmek zorunda kaldığını ifade etti. Baba Ahmed, "Çocuğumun durumu iyi değil, yeterli tedavi imkanı bulamıyoruz. Şu ana kadar 3 ameliyat geçirdi fakat bir çözüm olmadı. İstetiğimiz çocuğuma izin verilip dışarda tedavi edilmesini istiyoruz" dedi.


Şifa'da 200 kişi infaz edildi

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 18 Mart'tan bu yana Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlediği baskınlarda 200'den fazla sivili infaz ettiğini açıkladı. Şifa Hastanesi yerleşkesine saldırıların aralıksız devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yerleşkesinde ve çevresinde işlediği suçlara devam ediyor. Mevcut bilgilere göre İsrail askerleri hastane yerleşkesinde 200'den fazla zorla yerinden edilmiş Filistinliyi infaz etti, yaklaşık 1000 kişiyi alıkoydu." ifadesine yer verildi.


#Gazze
#İsrail
#soykırım
#BM
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