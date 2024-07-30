Seçimi kazanan Maduro yedi ülkeye resti çekti: Derhal Venezuela'yı terk edin!

"Venezuela, kendi kaderini belirleme hakkına sahiptir. Venezuela, barış ve birlikte yaşama ortamını tehdit eden tüm bu eylemlere karşı gerekli önlemleri almaya muktedirdir. Seçim sonuçlarını görmezden gelmeye çalışan bu açıklamaları en sert şekilde reddediyoruz."