Dünya

Seçimi kazanan Maduro yedi ülkeye resti çekti: Derhal Venezuela'yı terk edin!

Venezuela hükümeti, devlet başkanı seçimine ilişkin açıklamaları nedeniyle 7 Latin Amerika ülkesinden diplomatik personelini Venezuela'dan "derhal" çekmesini istedi.

12:05 - 30/07/2024 Salı
AA
Nicolas Maduro
Nicolas Maduro

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimiyle ilgili Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay'ın, ülkenin içişlerine müdahale anlamına gelen ifadeler kullandığı gerekçe gösterilerek, bu ülkelerden Venezuela'daki diplomatik temsilcilerini derhal çekmesini talep etti.


"Venezuela kendi kaderini belirleme hakkına sahip"


Nicolas Maduro
hükümetinin de bu 7 ülkedeki tüm diplomatik personelini çekeceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

  • "Venezuela, kendi kaderini belirleme hakkına sahiptir. Venezuela, barış ve birlikte yaşama ortamını tehdit eden tüm bu eylemlere karşı gerekli önlemleri almaya muktedirdir. Seçim sonuçlarını görmezden gelmeye çalışan bu açıklamaları en sert şekilde reddediyoruz."

Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay,
Venezuela'daki seçimlerle ilgili yaptıkları açıklamalarda, devlet başkanı seçiminden duydukları derin endişeyi ifade etmişti.

Bu ülkeler, Venezuela'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarının tam olarak gözden geçirilmesi için Amerikan Devletleri Örgütü'nü (OAS) "acil" toplantıya çağırmıştı.

Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.




#Venezuela
#Maduro
#Latin Amerika
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin ek ödemelerine 28 Temmuz ayarı! 4A 4B 4C'li için yeniden hesaplandı: İşte kuruşu kuruşuna yeni miktarlar...