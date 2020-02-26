Dünya Selva asıl şimdi gülüyor
ORTADOĞU

Selva asıl şimdi gülüyor

İdlib’deki bombardımanlardan korkmaması için babasının ‘savaş oyunu’ oynattığı küçük Selva ve ailesi Türkiye’ye getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib’e düşen bombaları babasının telkiniyle ‘oyun’ sanan küçük kız, İçişleri Bakanı Soylu’nun girişimiyle Türkiye’ye getirildi
İdlib’e düşen bombaları babasının telkiniyle ‘oyun’ sanan küçük kız, İçişleri Bakanı Soylu’nun girişimiyle Türkiye’ye getirildi

Baba Abdullah Muhammed ve kızı Selva ile aile bireyleri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısındaki işlemlerin ardından Türkiye’ye geçiş yaptı. Türkiye’ye geçişi sırasında konuşan Muhammed, çok mutlu olduklarını belirterek “Kızımla dünyaya bir mesaj vermeye çalıştık, çok şükür bu mesaj yerini buldu. Biz şu an Türkiye’ye geçiyoruz. Öncelikle Türk halkına, hükümetine ve özellikle de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ederim. Bize hayatımızı değiştirecek yardımı sağladılar. Türk hükümeti biz Suriye halkına ilk günden bu yana destek oluyor” dedi. Baba Muhammed, Suriye’ye komşu diğer ülkelerin Suriye halkına yüz çevirdiğine dikkati çekerek “Kızım artık okula gidecek. Temenni ederim ki Suriye’de olaylar son bulur, ben de geri döner ve onlara yeniden kavuşurum” temennisinde bulundu.

O FİLM GERÇEK OLDU

  • Selva ve ailesi, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada ilçesine sığınmıştı. Türk gazeteciler 18 Şubat’ta İdlib’deki bombardımanlardan korkmaması için babası tarafından ‘savaş oyunu’ oynatılan küçük Selva’ya ulaşmıştı. Fotoğraf çekimi sırasında karşıdaki tepelere hava saldırısı düzenlenmesi üzerine, baba Muhammed ve kızı, oyunlarını kamera önünde de sergilemiş ve kahkahalara boğulmuştu. Selva ve babasının yaşadıkları, İkinci Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan ‘Hayat Güzeldir’ filmini hatırlatıyor. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.

Suriyeli minik Selva'nın yürekleri burkan savaş oyunu
OYNAT 00:24
Suriyeli minik Selva'nın yürekleri burkan savaş oyunu
Suriyeli baba, 4 yaşındaki küçük kızına uçak ve bomba seslerini tatlı bir oyun olarak öğretti. Tek bir şart var; oyunun bozulmaması için her bomba sesinde ailecek gülmek.


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