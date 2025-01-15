Şeybani’den Türkiye'ye ilk resmi ziyaret

Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani, bugün Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini yapacağını açıkladı. Bir paylaşım yapan Şeybani, “14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı. Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dün Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü.