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Dünya

Şifa Hastanesi de hedefte

El-Ehli Baptist Hastanesi’nde 500 kişiyi katleden İsrail, şimdi de 50 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’ni hedefe koydu. İsrail Ordusu hazırladığı ucuz bir animasyonla altında Hamas'ın tünelleri olduğunu iddia ederek hastaneyi hedef gösterdi.

04:00 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:01 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsrail'in hedefinde Şifa Hastanesi var.

İsrail'in hedefinde Şifa Hastanesi var.

El-Ehli Baptist Hastanesi’nde 500 kişiyi katleden terör devleti İsrail, şimdi de Gazze’nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi’ni hedefe koydu. Yaralıların ve İsrail saldırılarında evsiz kalan 50 bin Gazzelinin sığındığı Şifa Hastanesinin “terör” amaçlı kullanıldığını iddia ederek boşaltılmasını istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısında “Hamas, Şifa Hastanesi’ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor. Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler” iddiasında bulundu. Hagari, tüm dünyayı tehdit ettiği konuşmasında “Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı olarak kullanılmasına ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır” dedi.

HAMAS’TAN İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

İsrail’in iddialarına Hamas’tan sert yanıt geldi. Hamas, Şifa Hastanesi’nin “terör faaliyetlerinde kullanıldığı” iddiasını reddederek, saldırıların durdurulması için acil müdahaleye çağırdı. Hamas açıklamasında, “İsrail’in, Hamas’ın Şifa Hastanesi’ni askeri amaçlarla kullandığı yönündeki açıklamaları asılsız iddialardır, bunları kesinlikle reddediyor ve hastanenin hedef alınmasına zemin hazırladığı konusunda uyarıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Hastanenin kesinlikle askeri amaçlarla kullanılmadığı ve bünyesinde Hamas yöneticilerinden kimsenin bulunmadığı vurgulandığı açıklamada, “İsrail’in sağlık sistemini bombalama ve yok etme çılgınlığını, halkımıza yönelik saldırganlığını ve insanlığı utandıran bu suçlarını durdurmak için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz” denildi.

İDDİALAR DÜZMECE

Gazze’deki hükümetten yapılan açıklamada da “İsrail’in Şifa Hastanesi’ne yönelik tehdidi, binlerce hasta ve yaralı için idam cezası verilmesi anlamına gelir. İsrail’in Şifa Hastanesi’ne ilişkin iddiaları ve grafikleri düzmecedir, Gazze’nin en büyük sağlık kompleksini tehdit etme noktasına gelmesini beklemiyorduk” ifadelerine yer verildi. BM açıklamasında ise “Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır” denildi.


Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinliler günlük yaşamlarına devam etmeye çalışıyor
Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinliler günlük yaşamlarına devam etmeye çalışıyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından korunmak için Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinliler günlük yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. Hastane yakınına kurdukları derme çatma çadırlara sığınan Filistinli aileler günlerdir burada yaşamlarını sürdürüyor. Sabah kahvaltısı olarak "ful" (bakladan yapılan bir çeşit yemek) hazırlayan bir Filistinli bombardıman altında yaşamak zorunda kalsalar hatta ailelerinden kayıplar verseler de kararlılıkla direnmeye devam edeceklerini ve Filistin'in tek karış toprağından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Çadırlarda yemeklerini en temel malzemeleri kullanarak pişiren ve çocuklarının günlük yemek ihtiyacını karşılamaya çalışan Filistinli kadınlar ise çocukların açlık karşısında zor günler yaşadığının altını çizdi.


#Filistin
#İsrail
#Şifa Hastanesi
7 saat önce
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