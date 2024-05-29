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Dünya

Şifa yıkılınca ben de yıkıldım

İsrail’in üç kez kuşattığı ve defalarca bombaladığı Şifa Hastanesi Kadın Doğum Bölüm Başkanı Dr. Fadia Malhis yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı: Evim, arabam her şeyim yerle bir oldu. Hiçbiri beni Şifa Hastanesi kadar yıkmadı. 23 yıl görev yaptığım hastanenin yıkıldığına tanıklık ettiğim an ‘Buradan gitme vakti geldi’ dedim.

Rabia Şenol
04:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:16 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fadia Malhis.
Fadia Malhis.

Terörist İsrail ordusu tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan mezalim, tam 8 aydır aralıksız sürüyor. Hastane, okul, ibadethane gözetmeksizin bölgenin yüzde 85’ini yerle bir eden işgalciler, dünyanın gözü önünde binlerce sivili katlediyor. Defalarca bombalanan ve 3 kere kuşatma altında tutulan Gazze’nin en büyük sağlık tesislerinden olan Şifa Hastanesi’nde Kadın Doğum Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Fadia Malhis, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı.

ÇOK ZORLU BİR YÜRÜYÜŞTÜ

Şifa Hastanesi’nin 3’üncü kez kuşatma altına alınıp yerle bir edildiğine tanık olmasını derin bir üzüntüyle anlatan Malhis, “Evim, arabam her şeyim yerle bir oldu. Hiç biri beni Şifa Hastanesi kadar yıkmadı. 23 yıl görev yaptığım hastanenin işgalciler tarafından tamamen yıkılmasına tanıklık ettiğim an ‘Artık buradan gitme vakti geldi dedim’ ve bir arkadaşım bizim çıkış yapabilmemiz için yardımcı oldu. Refah’a ulaşabilmek için 10 km boyunca hepimiz yürüyerek gittik. Yaklaşık 100 kişilik grup halinde yürüdük. Çok zorlu bir yürüyüştü. Ben verdiğim mücadeleden razıyım yine olsa yine topraklarım için aynı mücadeleyi veririm. Yaşadıklarımızı Rabbimize sığınarak atlatmaya çalışıyoruz” dedi.



#Gazze
#İsrail
#Şifa Hastanesi
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