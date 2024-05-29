Şifa yıkılınca ben de yıkıldım

Şifa Hastanesi’nin 3’üncü kez kuşatma altına alınıp yerle bir edildiğine tanık olmasını derin bir üzüntüyle anlatan Malhis, “Evim, arabam her şeyim yerle bir oldu. Hiç biri beni Şifa Hastanesi kadar yıkmadı. 23 yıl görev yaptığım hastanenin işgalciler tarafından tamamen yıkılmasına tanıklık ettiğim an ‘Artık buradan gitme vakti geldi dedim’ ve bir arkadaşım bizim çıkış yapabilmemiz için yardımcı oldu. Refah’a ulaşabilmek için 10 km boyunca hepimiz yürüyerek gittik. Yaklaşık 100 kişilik grup halinde yürüdük. Çok zorlu bir yürüyüştü. Ben verdiğim mücadeleden razıyım yine olsa yine topraklarım için aynı mücadeleyi veririm. Yaşadıklarımızı Rabbimize sığınarak atlatmaya çalışıyoruz” dedi.