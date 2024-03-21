Şifa'da 90 kişiyi katletti

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, önceki gün Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 90 kişiyi öldürerek 300 kişiyi de tutukladı. İsrail güçlerinin hastanedeki 160 kişiyi de işgal altındaki bölgelere naklettiği bildirildi. Hastane içerisinde görev yapan birçok gazeteci işgalciler tarafından darp edilip tutuklandı. İşgalciler tarafından arkadaşlarıyla beraber 12 saat boyunca gözleri bağlı, çıplak bir şekilde hastane içinde tutuklanan el-Cezire muhabiri İsmail el-Ghoul yaşadıklarını paylaştı. Gazzeli araştırmacı Muhammed Ebu Takiyye de Gazze’nin kuzeyinden güneyine yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

SORGULAMA VE KÖTÜ MUAMELE

Baskın anlarını anlatan el-Cezire muhabiri İsmail el-Ghoul, İsrail ordusunun hastanedeki teknik malzemelere el koyarak buradaki insanları sorguladığını, dış dünya ile iletişim kurmalarının da İsrail askerleri tarafından engellendiğini kaydetti. El-Ghoul, "İşgal güçleri bizi kelepçeledi, gözlerimizi bağladı ve tüm gazetecileri sorguya çekti. Soruşturmada çok sayıda sivil de vardı, yaşlı bir adam tökezleyip düştü, ben de hızla hareket ettim. Ona yardım etmeye çalıştım, onunla birlikte hastaneden çıktık" ifadelerini kullandı.

3 GÜNDÜR SU BİLE YOK

Araştırmacı Gazeteci Muhammed Ebu Takiyye ise İsrail'in soykırımı tehlikeli bir aşamaya taşıdığına vurgu yaparak, "İşgalciler savaşın başından beri vahşi katliamlarla Filistinlilerin direniş iradelerini yok etmeye çalıştı. Şu an Gazze’nin kuzeyinin yüzde 90’ı tamamen, diğer bölgeler ise yüzde 60 oranında tahrip olmuş durumda. Doktorlara, sağlık çalışanlarına, yerinden edilmişlere ve gazetecilere yönelik inanılmaz katliamlar gerçekleştiriliyor. Hastanenin avlusuna defnedilen insanların cesetleri çıkartılıyor. Hastanede bulunan insanlar üç günden beri bölgeye gıda ve su girişlerinin yapılmadığı için oruçlarını açamıyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeyen İsrail güçleri, son bir haftada işlediği sekiz katliamda 100'den fazla insani yadım yetkilisi öldürdü. Duruma dikkat çeken Ebu Takiyye, "İsrail, insani yardımları koordine eden yetkilileri katletmeye başladı. Gazze’nin kuzeyindeki yardım faaliyetlerini yürüten UNRWA’da acil yardım görevlisi olan Fayık Mebhuh'un evi İsrail askerleri tarafından basılarak eşi ve çocuklarıyla birlikte rehin alındı. Ardından kendisini şehit ettiler. Gazze'nin batı bölgesinin Acil Yardım Koordinatörü Amjad Hathat da yardımların girişini sağlamaya çalışırken bu sabah şehit edildi. Aynı zamanda yardım faaliyetlerine destek olan İsmail el-Nunu, ailesi ile birlikte saldırılar sonucunda şehit oldu. İnsani yardım görevlilerinin katledilmesi İsrail’in insanları açlıktan öldürmek için uyguladığı katliam türlerinden sadece biri” diye konuştu.

TOPLULUKLAR HEDEFTE

Ebu Takiyye, “Refah kentinde Evlere yönelik saldırılar sonucunda aileler toplu olarak katlediliyor. Sahur vaktinde yapılan saldırılar neticesinde aralarında mühendis ve öğretmen olan 14 kişi şehit oldu” bilgisini verdi.

Yardım görevlilerine suikast: 4 ÖLÜ

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde yardım dağıtmak için çalışan 3 Filistinli yetkiliye, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sahadaki kontrolünü sürdürmesine yardım ettikleri iddiasıyla suikast düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Acil Durum Komiteleri yöneticileri "Seyyid Kutub el-Haşşaş, Umasem Hamed Duheyr ve Muhammed Avad el-Melahi'nin hedef alındığı" kaydedildi. Saldırıda ayrıca, Acil Durum Komiteleri Operasyon Sorumlusu Hadi Ebu er-Rus'un da öldürüldüğü ifade edildi.

İşgalci güç İsrail yasaklı silahlar kullanıyor: Minik Saca'yı fosfor bombasıyla yaktılar

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri büyük katliamlar işleyen işgalci İsrail ordusu, sivil hedeflere yönelik uluslararası kanunlarca yasaklanmış silahlar kullanmayı da sürdürüyor. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kampına yönelik işgal ordusu tarafından düzenlenen beyaz fosfor ve kimyasal silah saldırılarına hedef alan Saca Cuneyd adlı 4 yaşındaki bir kız çocuğunun durumu İsrail'in yasaklı bombalar kullandığını gösteriyor. Sosyal medyaya yansıyan son görüntülerde, vücudunun önemli bir kısmına kimyasal bomba parçacıkları temas eden 4 yaşındaki Saca Cuneyd isimli kız çocuğu, görenlerin yüreğini dağladı. Minik Saca, Cebaliye Kampı'ndaki evinde otururken, işgalci İsrail ordusu tarafından kullanılan ve dünyada yasaklı olan kimyasal bombalar nedeniyle ağır yaralandı. Acı içinde durmadan çığlık atan küçük kızın ailesini korkutansa, Gazze'de yanık tedavisi veren bir hastanenin bile kalmamış olması.

14 BİN ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Tüm yüzü yanan ve acılar içinde kıvranan Saca'nın dehşet veren hali görüntülenirken, işgalci İsrail ordusunun saldırılarının sürdüğü Şifa Hastanesi'nden Deyr El Balah kentine sığınan babası, 3 gün boyunca ağızlarına bir tek lokma yiyecek girmediğini söyledi. Bu gerçeğin dayanılmaz ağırlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve çocukluğu çalınan minik bir kızın kısa hikayesine duyarsız kalan dünya ülkelerinin sırtında bir kambur olarak duruyor. Gazze'yi tüm uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek yasaklı silahlarla bombardımanlarını sürdüren İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri 14 bini çocuk olmak üzere 31 bin 819 sivili öldürdü. Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki hastanelerde tedavi gören 28 çocuk açlıktan yaşamını yitirdi. İşgal güçlerinin sivil alanlara yönelik bombardımanlarında yüzlerce konut, ibadet binası, hastane, okul ve resmi kurum binası tahrip oldu.











