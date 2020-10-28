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Dünya Şilide 5,8 büyüklüğünde deprem oldu
AMERİKA

Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem oldu

Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), Twitter hesabından, depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Coquimbo bölgesine bağlı La Higuera kentinin 21 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Bölgede yaşayan sosyal medya kullanıcıları, depremi sert bir şekilde hissettiklerini belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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