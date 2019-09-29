Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Dünya

Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım

Katar, Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi 50 bin aileye nakdi yardımda bulundu. Aileler, Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'nde bulunan birçok kentte postane şubelerinin önünde sıraya girdi. Aylık olarak sekizinci kez yapılan yardımların, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası olduğu ifade ediliyor.