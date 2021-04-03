Dünya Sincar düğümü Süre bitti PKK çıkmıyor
ORTADOĞU

​Sincar düğümü​: Süre bitti PKK çıkmıyor

Sincar düğümü: Süre bitti PKK çıkmıyor

PKK, şehri terk etmeleri için Irak makamlarının 1 Nisan’a kadar tanıdığı süre dolmasına rağmen, Sincar’dan çıkmayı reddediyor. Irak Ortak Harekat Komutanlığı, PKK’nın veya başka bir gücün Sincar’da olmasına izin vermeyeceğini yineledi.

Hatice Saka Yeni Şafak
​Sincar düğümü​: Süre bitti PKK çıkmıyor
Sincar halkının PKK tedirginliği devam ediyor.

PKK, şehri terk etmeleri için Irak makamlarının 1 Nisan’a kadar tanıdığı süre dolmasına rağmen, Sincar’dan çıkmayı reddediyor. Irak Ortak Harekat Komutanlığı, PKK’nın veya başka bir gücün Sincar’da olmasına izin vermeyeceğini yineledi. Irak Ortak Operasyon Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin el-Hafaci, Iraklı yetkililerin Sincar’da silahlı gösterilere izin vermeyeceğini doğruladı:

Ezidilerin sözcüsü İbrahim Hudeyda TVNET'e konuştu: Sincar'ı DEAŞ'tan alıp PKK'ya verdiler
OYNAT 03:04
Ezidilerin sözcüsü İbrahim Hudeyda TVNET'e konuştu: Sincar'ı DEAŞ'tan alıp PKK'ya verdiler
Irak'ın Sincar ilçesinin terör örgütü PKK'dan arındırılması için varılan anlaşma hala uygulanmadı. PKK'nın varlığından en fazla zarar gören bölgedeki siviller. Ezidilerin sözcüsü İbrahim Hudeyda TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Irak hükümetinin PKK'yı Sincar'dan çıkarması için adım atmadığını söyleyen Hudeyda, 'Sincar'ı DEAŞ'tan korumak için alıp terör örgütü PKK'ya ve Haşdi Şabi'ye verdiler. Bunlara para ve silah desteği sağladılar. PKK Sincar'dan çıkmadı. Sincar Dağı'nda hala PKK var. Türkiye Sincar'ı tehdit ediyor diyorlar. Türkiye sivilleri tehdit etmedi, Sincar'daki PKK'lıları tehdit etti' dedi.

GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

  • “Güvenlik güçleri şehri kontrol etme yeteneğine sahiptir. Sincar sakinleri için güvenlik güçleri burada görevlerinin başındalar. Bağdat ile Erbil arasındaki Sincar anlaşmasını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tüm düzensiz güçlerin şehirden uzaklaştırılması ve Irak kuvvetlerinin güvenliği sağlama görevini sürdürmesi için çalışıyoruz. Ne PKK’nın, ne de başka unsurların Sincar’da olmasına izin vermeyeceğiz.”

Kısa sürede açmak istiyoruz
DÜNYA
Kısa sürede açmak istiyoruz

CANLI KALKAN UYARISI

Sincar halkının tedirginliği ise devam ediyor. Sincar Belediye Başkanı Mahma Halil, PKK’nın şehirdeki aileleri canlı kalkan yapma ihtimaline karşı uyardı. Bölge halkının daha güvenli yerlere kaçmaya çalıştığını söyledi. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Mainza sosyal medya hesabından Kürtler, Ezidiler ile Irak ordusu arasında asayiş konusunda anlaşmaya varıldığını iddia etti. Ancak PKK’ya yakınlığı ile bilinen Şengal Demokratik Özerk Yönetimi Eşbaşkan Yardımcısı Heso İbrahim ise Rudaw’a “Iraklı taraflara bu anlaşmayı kabul etmediğimizi söyledik” açıklamasında bulundu.

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2 BİN 700 GENÇ DAHA ESİR ALINDI

  • YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin kuzeydoğusunda işgal altında tuttuğu Haseke’de gençleri zorla silah altına almaya devam ediyor. Mart ayında Haseke genelindeki kontrol noktaları ve evlere yapılan baskınlarda, yaşları 21-34 arasındaki 2 bin 700 kişi silah zoruyla alıkonuldu. Çoğu Araplardan oluşan gençler 1 haftadır geçici olarak kent merkezindeki Panorama bölgesindeki YPG/PKK’nın sözde sevk merkezinde tutuluyor. Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor’da da benzer uygulamalara başvuruyor. Ocak ayında da 150’den fazla Deyrizorlu genç zorla silah altına alınmıştı.
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