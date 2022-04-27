Sincar’da PKK'ya kıskaç

Türkiye’nin Pençe Kilit Operasyonu devam ederken, PKK Sincar’da da Irak ordusu tarafından kıskaca alındı. İkinci Kandil olarak bilinen Sincar’ın birçok bölgesinde PKK’lılar ve Irak ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor. Irak güçleri PKK’lıların sözde kontrol noktaları ve bürolarını basıp silahlarına el koydu. Bağdat’tan üst düzey bir heyet Sincar’a gelerek çatışmalar hakkında bilgi aldı. Teröristlerin tutuklanma anına ilişkin bazı görüntüler de ortaya çıktı. Çatışma sürecinde İran destekli Haşdi Şabi milisleri ile PKK arasındaki ilişki de derinleşti. Geçen hafta Musul’da PKK ile Haşdi Şabi ortak tatbikat düzenledi. Çatışmalarda PKK’nın İran destekli gruptan destek aldığı belirtiliyor. Iraklı akademisyen ve araştırmacı Kazım Yaver, PKK ile Haşdi Şabi arasında resmi olmayan ortaklıklar olduğunu söyledi. Yaver şöyle konuştu:

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PKK HAŞDİ ŞABİ İLE BİRLİKTE

“PKK, Suriye’deki tecrübelerini Sincar’da uygulamak için kendine YBŞ gibi yerel isimler verdi. Bu unsurlar, Haşdi Şabi’deki bazı gruplarla kurdukları ilişki sayesinde maddi kaynaklar sağladı. Irak hükümet güçleri, farklı isimler taşıyan hatta sivil toplum kuruluşlarına sızıp oradan faaliyet gösterenleri tespit etmekte zorluklar yaşıyor. Teröristler sivillerin arasına karışıyor. Haşdi Şabi ve PKK birlikteliğinden yana olan silahlı gruplarla Irak ordusunu yıpratmaya devam ediyor. Haşdi Şabi ve ona bağlı bazı unsurlar, Erbil’deki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile sorunlar yaşıyor ve ekonomik yönden baskı yapıyorlar. Erbil petrol ve gazının Avrupa’ya ulaşması ancak Türkiye üzerinden gerçekleşiyor. Bu sebeple, PKK’nın sınırda yarattığı güvensizlik ortamı en çok Irak ve Türkiye’ye zarar veriyor. İran, Türkiye ile komşu olduğu için kartlarını açık olarak göstermiyor.”

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GÜNDEM Sincar PKK’ya mezar oldu