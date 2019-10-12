Dünya Sivil kıyafet telaşı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Sivil kıyafet telaşı

ABD'nin PKK/PYD-YPG'ye gönderdiği 30 bin TIR dolusu silah, Barış Pınarı Harekâtı'nda Mehmetçik ve SMO'ya karşı kullanılıyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
PKK'lı hainler sivil kıyafetler giyerek halkın arasına karıışmayı deniyor.
PKK'lı hainler sivil kıyafetler giyerek halkın arasına karıışmayı deniyor.

Amerika'nın verdiği silahlara sahada sıkça rastlanması, Pentagon'un silahları örgütten toplamaksızın çekildiğini gösterdi. Başta tanksavar füzeleri olmak üzere çok sayıda NATO silahı Fırat'ın doğusunda askerlerimize doğrultuluyor. Teröristlerin bölgede kullandığı hibrit savaş tekniklerine karşı ciddi bir eğitim alan SMO unsurları ise PKK ile kararlı bir mücadele yürütüyor. TSK'ya bağlı özel birliklerin koordine ettiği bu gruplar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda edindiği tecrübeyle örgüte göz açtırmıyor. Mehmetçiğin sivil hassasiyetini bilen teröristler ise üniforma olarak niteledikleri paçavraları çoktan çıkardı bile. Sivil kıyafetler giyerek güvenlik güçlerine yaklaşmaya çalışan PKK'lılar, bazen de muhaliflerin kamuflajlarını taklit ederek köylere sızma girişiminde bulunuyor. Türkiye-Suriye sınırındaki PKK elebaşlarından birçoğu güneydeki Rakka'ya inerken, Tel Abyad-Rasulayn'daki örgüt üyeleri ise sivil kıyafetleriyle yine sivillerin arasına saklanarak çocukları kalkan olarak kullanıyor. Bu nedenle bu iki ilçeye meskûn mahal operasyonu düzenleyecek JÖH ve PÖH birliklerinin kılı kırk yararak hareket etmesi gerekiyor.

HER TÜRLÜ TUZAK VAR

PKK'lı teröristler kiliseyi üs yaptılar.

Teröristler keskin nişancıları atışlarıyla havanlı saldırıları yerleşim yerlerinden atmak suretiyle TSK'nın karşılık vermesini ve sivilleri vurmasını amaçlıyor. Ancak sivil hassasiyetiyle Suriye savaşında öne çıkan TSK bu oyuna gelmedi. Mehmetçiğin dini ve kültürel yapıları korumaya yönelik hassasiyetini de kullanan PKK, Tel Abyad'da bir kiliseyi üs olarak kullanıyor. Bunun yanında Türkiye haricinde Suriye'deki bazı bölgelere de havan yağdıran PKK, "TSK sivilleri vurdu" algısını yaymak için her şeyi yapıyor. Bu kara propagandaya tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı, "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

Herkesi topluyorlar

  • PKK'lılar zorla silah altına alıyor.
  • Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde daha önce 'seferberlik' ilan eden terör örgütü PKK, Barış Pınarı'nın başlamasıyla zorla silah altına alma uygulamasının kapsamını genişletti. PKK saflarında sözde 'askerlik' için yaş sınırı 39'dan 44'e yükseltildi. Örgüt alıkoyduğu kişilere, Türkiye sınırına yakın sözde askeri kamplarını kapatmasının ardından sivillere ait evler ve bahçelerde eğitim veriyor. Suriye kuzeyinde günde ortalama 20 genci zorla alıkoyan PKK, uygulamayı Rakka, Rasulayn ve Münbiç ilçe ile çevrelerinde de sürdürüyor.

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