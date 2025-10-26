Siyonizm'le yaşamak imkansız

İsrail’in Gazze’ye yönelik sistematik saldırılarını ve savaş suçlarını belgelemek amacıyla İstanbul’da düzenlenen Gazze Mahkemesi, nihai oturumunun üçüncü gününde krizin kökenlerini ve insan hakları ihlalleri konuşuldu.
Gazze Mahkemesi’nin dünya vicdanını temsil ettiği için son derece önemli olduğunu belirten Filistinli Prof. Dr. Sami Al-Arian, Filistin’deki meselenin hukuki, siyasi, tarihi, ahlaki ve insani boyutlarıyla ele alındığını mahkeme sayesinde dünyanın Siyonist ideolojiyle yaşamanın mümkün olmadığını daha net gördüğünü söyledi. İsrail’in Gazze’deki uygulamalarının Siyonist zihniyetin doğrudan bir sonucu olduğunu söyleyen Al-Arian, “Siyonizm, sömürgeci bir yerleşim hareketidir. Filistin halkını kendi topraklarından söküp atarak mutlak egemenlik kurmak istemektedir. Bu nedenle soykırım, bu hedefi gerçekleştirmek için kullanılan bir araçtır” diye konuştu.
HUKUK YETERSİZ KALDI
Toplantıya katılan BM En Az Gelişmiş Ülkeler Akademik Konseyi Üyesi Hilal Elver, şunlaro söyledi: “Bir yılı aşkın süredir yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Saraybosna’da duruşmalar ve akademik konferanslar gerçekleştirdik, şimdi jüri üyeleriyle birlikte İstanbul’dayız. Bu oturumda Filistin’deki soykırımın kök nedenlerini, savaş suçlarını ve uluslararası hukuk mekanizmalarının yetersiz kaldığı alanları ele alıyoruz. Biz, halkın sesiyle ve tanıkların ifadeleriyle bu gerçeği görünür kılmak istiyoruz.” Gazze’deki ateşkese rağmen saldırıların her an yeniden başlayabileceğine dikkat çeken Elver, “Bu mahkemenin amacı, Gazze’de yaşananların unutulmamasını sağlamak ve uluslararası kamuoyuna hesap verebilirlik bilinci kazandırmaktır” ifadelerini kullandı. Elver, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçlerinin uzun sürdüğünü belirterek, bu mahkemeyle adaletin gecikmemesi için sivil bir sorumluluk üstlendiklerini belirtti.
KENTSEL BİR SOYKIRIM
Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal da Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki altyapıyı yok ederek yaşam alanlarını tahrip ettiğini anlattı. Evlerin ve yaşam alanlarının yok edilmesinin psikolojik ve kültürel etkilerinin olduğunu vurgulayan Rajagopal, “Bu, kentsel bir soykırımdır” dedi. Bugün sona erecek Gazze Mahkemesi, nihai kararını açıklayacak.
Guardian Telegraph times nerede?
- Gazze Mahkemesi'nde Batılı gazeteciler, Batı medyasının, İsrail’in Gazze’deki katliama karşı iki yüzlü yaklaşımına dikkati çekti. Kaliforniyalı gazeteci Lily Lynch, propaganda yoluyla "Gazze'deki soykırım suç ortağı" olduğunu belirttiği Batı medyasının "seçici habercilik, Filistinli kurbanların insanlık dışı gösterilmesi, İsraillilerin insan, Filistinlilerin ise militan olarak gösterilmesi" gibi faaliyetlerle Gazze'de yaşananlara nasıl ortak olduğunu örnekledi. New Yorklu gazeteci ve film yapımcısı Katie Halper, "2020'de The Hill'de çalışırken, yapımcılar İsrail'in bir apartheid devleti olduğunu savunduğum kısmı yayımlamayı reddetti" diyerek yaşanan iki yüzlü yaklaşımı anlattı. İngiltere’den gelen edebiyat profesörü Gillian Piggott ise "Burada yalnızca bağımsız medya var. Guardian nerede, Telegraph nerede, Times nerede?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.