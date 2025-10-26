Siyonizm'le yaşamak imkansız

Gazze Mahkemesi'nde Batılı gazeteciler, Batı medyasının, İsrail’in Gazze’deki katliama karşı iki yüzlü yaklaşımına dikkati çekti. Kaliforniyalı gazeteci Lily Lynch, propaganda yoluyla "Gazze'deki soykırım suç ortağı" olduğunu belirttiği Batı medyasının "seçici habercilik, Filistinli kurbanların insanlık dışı gösterilmesi, İsraillilerin insan, Filistinlilerin ise militan olarak gösterilmesi" gibi faaliyetlerle Gazze'de yaşananlara nasıl ortak olduğunu örnekledi. New Yorklu gazeteci ve film yapımcısı Katie Halper, "2020'de The Hill'de çalışırken, yapımcılar İsrail'in bir apartheid devleti olduğunu savunduğum kısmı yayımlamayı reddetti" diyerek yaşanan iki yüzlü yaklaşımı anlattı. İngiltere’den gelen edebiyat profesörü Gillian Piggott ise "Burada yalnızca bağımsız medya var. Guardian nerede, Telegraph nerede, Times nerede?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.