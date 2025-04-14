Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur: Türkiye Somali'de güvenilir bir ortak ve stratejik yatırımcı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Nur, AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.





Uluslararası kırılmanın yaşandığı bir dönemden geçildiğini, küresel normların zayıfladığını ve çok taraflı kuruluşlara şüpheyle yaklaşıldığını belirten Nur, "Çatışma, iklim değişikliği, gıda güvensizliği ve eşitsizlik artık sınır tanımıyor. Bunlar artık ortak sorumluluk gerektiren küresel sorunlar" ifadelerine yer verdi.





Nur, Antalya Diplomasi Forumu'nun, parçalanmış bir dünyada diplomasiyi yeniden tasavvur etmek için zamanlı ve ilham verici bir platform olarak öne çıktığının altını çizerek, ADF'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yalnızca bir diyalog ortamı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kapsayıcı, insani ve geleceğe dönük çok taraflılığa yönelik yenilenmiş bir taahhüt ortaya koyduğunu vurguladı.





'Somali-Türkiye ilişkilerinin gücünü de gözler önüne seriyor'

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 4'üncü kez düzenlenen ADF'ye katılımının Somali'nin bu vizyona derin bağlılığını yansıttığının altını çizen Nur, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, ortak değerlere, karşılıklı güvene, dirençli ve barışçıl toplumlar inşa etme kararlılığına dayanan Somali-Türkiye ilişkilerinin gücünü de gözler önüne seriyor. İki cumhurbaşkanımız arasındaki kişisel yakınlık ve stratejik uyum, yalnızca iki ülkeyi değil, çok daha geniş bir alanı kapsayan bir ortaklığın temelini atmış bulunuyor. Bu ortaklık, onur, dayanışma ve kalkınma temelleri üzerine kurulu bir işbirliği modeli sunuyor."





Bu yılki ADF'nin teması olan "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" sloganının Somali'nin yolculuğuyla örtüştüğünü ve ülkesinin onlarca yıllık çatışma ve zorlukların ardından sürdürülebilir barışın diyalog yoluyla inşa edilebileceğini öğrendiğini aktaran Nur, "Somali, diplomasinin gücünü iyi biliyor. Çünkü Türkiye gibi ortaklarımız sayesinde duyulmanın, desteklenmenin ve güçlendirilmenin ne anlama geldiğini bizzat deneyimledik" değerlendirmesinde bulundu.





Nur, ADF'nin dünya liderlerinin yanı sıra gençler, akademisyenler, sivil toplum ve iş insanlarını bir araya getirdiğine işaret ederek, Somali'nin "daha adil bir dünya düzenini" şekillendirmek için gelişen küresel diyaloğa katkı sağlamaya kararlı olduğunu paylaştı.





Türkiye-Somali ortaklığı

"Türkiye-Somali ilişkisi, Afrika kıtasındaki en kalıcı ve örnek ortaklıklardan biri olarak öne çıkıyor." ifadesini kullanan Nur, bu ortaklığın tarihi yakınlığa dayandığını, güvenle pekiştiğini ve barış, refah ile bölgesel liderlik için ortak bir vizyonla şekillendiğini belirtti.





Nur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'nin başkenti Mogadişu'ya gerçekleştirdiği çığır açan ziyaretten bu yana ilişkilerin insani yardımların ötesine geçerek devlet inşası, güvenlik, ekonomik direnç ve altyapısal dönüşümü kapsayan kapsamlı bir ortaklığa evrildiğini, bu ortaklığın özünde ise bağımlılık değil, karşılıklı saygı ve ortak egemenliğe olan inancın yer aldığını aktararak, iki ülke arasında 8 Şubat 2024'te imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın, deniz güvenliği, terörle mücadele ve milli savunma kapasite inşası alanlarında ortak çalışmayı kapsadığını vurguladı.





İki ülkenin, Somali'nin geniş doğal kaynak potansiyelini ortaya çıkarmak adına açık deniz petrol arama anlaşması ile kara alanlarında hidrokarbon arama anlaşması imzalamasının ülkesinin enerji bağımsızlığı yolunda önemli dönüm noktasını temsil ettiğini kaydeden Nur, Türkiye'nin bu süreçte güvenilir bir ortak ve stratejik yatırımcı olarak üstlendiği role dikkati çekti.





'Daha geniş bir vizyonun sütunları'

Nur, bu anlaşmaların yalnızca ekonomik sözleşme değil, aynı zamanda iki milletin kardeşlik bağıyla birbirine bağlı şekilde geleceği dönüştürebileceğini yansıtan niyet belgeleri olduğuna değinerek "Türkiye ve Somali olarak sadece müttefik değiliz. Biz, güven, azim ve ortak güçle şekillenen bir geleceğin ortak yazarlarıyız" ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin Somali'deki liman altyapısına, denizcilik mesleki eğitimine ve kurumsal gelişimine katkılarını "daha geniş bir vizyonun sütunları" olarak gördüğünü aktaran Nur, bu vizyonun, Somali'yi Doğu Afrika ve daha geniş Hint Okyanusu bölgesi için lojistik ve ticaret kapısına dönüştürmek olduğunu belirtti.



