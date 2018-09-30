Somali ordusu Türkçe konuşuyor

2017 yılında Türkiye’nin savunma planlaması ve askeri-stratejik duruşu alanında yaşanan en önemli atılım askeri üsler oldu. Ankara’nın Somali'de üs inşa etmesi, askeri varlığını Doğu Akdeniz’den Afrika Boynuzu’na ve Basra Körfezi’ne kadar sınırların ötesine taşımak istemesinin bir örneğini teşkil etti.

Böylece Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü Somali’ye kuruldu. Başkent Mogadişu’da bulunan askeri üs, iç çatışmanın ve kaosun yaşandığı ülkede istikrar için önemli bir adım olarak görülüyor. Üsteki Türk askerleri, Somali Ulusal Ordusu’yla birlikte Afrika ülkelerinden gelecek olan askerleri eğitecek.

400 dönümlük arazi üzerine kurulu olan bu askeri üste 32 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Mart 2015’te yapımına başlanan ve içerisinde 3 askeri okulunda yer aldığı üs, Arap yarımadasına komşu, Kızıldeniz'e açılan kapı niteliğinde.

Tek seferde bin 500 askere eğitim

30 Eylül 2017’de Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, ülkeyi ziyaret eden dönemin Genelkurmay Başkanı, şimdiki Milli Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki askeri yetkililer ve yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla Mogadişu'da Somali ordusunu eğitmek üzere kurulan Türk askeri eğitim merkezinin açılışını yaptı. Söz konusu askeri üssün inşası için Türkiye 50 milyon dolar harcadı.

Hint Okyanusu kıyısında bulunan askeri üssün, tek seferde bin 500'den fazla askeri eğitme kapasitesinde mevcut.

Somali'deki ilk Büyükelçimiz: Amaç istikrarlı bir Somali

Somali’nin ilk Türkiye büyükelçisi Dr. Cemalettin Kani Torun, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada; “Ordunun yeniden kurulması aşamasında düzenli ordu döneminin ardından ortaya çıkan subay ve astsubay eksiğini tamamlamak ve eğitmek için bir faaliyet gerekiyordu. Bu amaçla Somali devleti ile bir anlaşma yapıldı. Subay, astsubay ve er eğitim alanı olmak üzere 3 konuyu kapsayacak bir askeri tesis gerekiyordu. Bu askeri tesisi 2013’de alan alındı, inşasına başlandı. Üssün birinci amacı Somali Ordusunun güçlendirilmesidir. 350 civarında Türk Askeri Personeli eliyle çoğu rütbeli olmak üzere bu eğitimi tamamladı” ifadeleriyle tesisin kuruluşunu aktardı.

OYNAT 00:45 Türkiye'nin en büyük askeri üssü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında ilk ziyaretinin adından her şeyin değiştiği Somali'de 30 Eylül 2017'de askeri alanda yepyeni bir adım atıldı ve Türkiye'nin en büyük askeri üssü başkent Mogadişu'da açıldı. Üssün açılışının birinci yıldönümünde, Türk askerlerinden eğitim alan Somali askerleri ülkelerine hizmet etmek için hazır.







Türkçe konuşan Somali ordusu

Türkiye ve Somali açısından üssün önemine değinen Torun; “Türkiye’ye katkısı açısından bakılırsa bu tesiste yetişen subay ve astsubaylar önce Türkçe öğreniyor. Daha sonra kendi eğitimlerini alıyorlar. Devletler için 10 sene 20 sene uzun bir süreç değil. Önümüzdeki süreçte Somali Ordusu’nun yetiştirilen subay ve astsubayları Türk Ordusu’nun eğitiminden geçmiş Türkçe konuşan ordu olacaktır. Düzenli ordunun kurulması Somali için faydası ise yeni bir ordu kurulurken iyi eğitim almış subay ve astsubaylar istikrar ve iç barışı için önemli bir gelişme” dedi.

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Türkiye'nin en büyük askeri üssü Somali'nin başkenti Mogadişu'da kuruldu. Tek seferde bin 500 asker eğitilebiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Somali'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 47 Somalili astsubay mezun oldu.

10 bin askere eğitim

BM'in onayladığı anlaşma kapsamında 10 bin 500 Somalili asker Türk üssünde eğitim görecek. Ayrıca askeri üssün güvenliğinin sağlanması için de Türkiye'den asker gönderiliyor. İlk etapta 10 bin askerin eğitimi için üsse 200 Türk askerinin konuşlandırılmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Somali'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 47 Somalili astsubay mezun oldu. Ağustos 2018’de başkent Mogadişu'daki STGK'de düzenlenen mezuniyet töreninde 37'si kara, 5'i deniz, 5'i de hava kuvvetlerinden 47 astsubay diplomalarını aldı.

TSK, Somali Türk Görev Kuvveti (STGK); Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim, öğretim, askerî altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitimine destek sağlamak maksadıyla Somali’de görevlendirildiği belirtilerek, “Somali’de görev yapacak ve en son gönderilen Türk birliğinin 22 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Mogadişu/Somali’de göreve başlamıştır” açıklamasında bulunmuştu.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ve dönemin Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar.

Bir diğer üs Katar’da

2014’te başlayan ve Mart 2015’te anlaşması onaylanan başkent Doha’daki 3 bin kişi kapasiteli üsse ilk asker sevkiyatı, Ekim 2015’te yapıldı.

Tarık bin Ziyad Taburu içinde yer alan TSK Kara Unsur Komutanlığı’nda, başlangıçta 130 asker ve zırhlı araçlar bulunuyordu. Türk birliğinin ana görevi Katar askerlerinin eğitimiydi ancak bölgede yaşanabilecek krizlere müdahale edebileceği de belirtilmişti.

Somali ya da Katar silahlı kuvvetlerinde bir jenerasyonun Türk askeri eğitimcileri tarafından yetiştirilmesi, önümüzdeki on yıllar içinde ciddi stratejik kültürel kazanımları da beraberinde getirmesi ön görülüyor.