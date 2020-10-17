Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden ateşkes kararı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi.

OYNAT 00:59 Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait askeri araçları yerle bir etti Ermenistan'ın sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırı devam ederken Azerbaycan ordusu da karşı operasyonlar düzenleyerek Ermenistan'a büyük kayıplar verdiriyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzileri tek tek vuruyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan son görüntülerde, Ermenistan'a ait askeri araçlar nokta atışı ile vuruldu. Ermenistan ordusuna ait askeri araçlar, sığınaklar yerle bir edildi. Askeri araç ve sığınaklar küle döndü. BiP'te paylaş

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İlk ateşkesi Ermenistan sivillere saldırarak ihlal etmişti

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

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