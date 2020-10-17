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Gündem MSBden, Azerbaycan paylaşımı Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun, biz susmayacağız
POLİTİKA

MSB'den, 'Azerbaycan' paylaşımı: Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun, biz susmayacağız

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
MSB'nin yaptığı paylaşım.
MSB'nin yaptığı paylaşım.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın 30 yıl önce Hocalı'da katlettiği bebekler ile dün meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden bebeklerin fotoğraflarına yer verildi.

MSB'den, 'Azerbaycan' paylaşımı: Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun, biz susmayacağız
  • Bakanlık, paylaşımda yaptığı açıklamada ise "Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" denildi.

MSB'den, 'Azerbaycan' paylaşımı: Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun, biz susmayacağız

Öte yandan bir babanın ölen bebeğine sarıldığı fotoğrafı da paylaşan bakanlık, "Ey farklı dilleri konuştuğumuz, farklı coğrafyalarda yaşadığımız insanlık. Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den, 'Azerbaycan' paylaşımı: Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun, biz susmayacağız

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