Dünya Son resminde Türk bayrağını çizdi
ORTADOĞU

Son resminde Türk bayrağını çizdi

İşgalci İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rafif Ebu Dayir, yarım kalan son resmine Türk bayrağı çizdi. Amca Halid Ebu Dayir, “Rafif, vurulmadan bir saat önce şehadetine neden olan bu binayı ve Türk bayrağını çiziyor. Doktor olup çocukları tedavi etmek istiyordu, hayali gerçekleşmedi.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son resminde Türk bayrağını çizdi
11 yaşındaki Rafif Ebu Dayir yarım kalan son resminde Türk bayrağını da çizmiş.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rafif Ebu Dayir, son çizdiği ve yarım kalan resmine Türk bayrağını da eklemiş. İsrail’in Gazze saldırılarında 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetti. Ölüm bombalarının hedefi olan masum çocuklardan biri de 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Rafif’di. Rafif ve ailesi, 17 Mayıs’ta evlerinin bahçesinde öğle yemeği yerken yakındaki bir iş merkezine düzenlenen saldırıyla sarsıldı. Bombadan ayrılan şarapnel parçaları Rafif ve amcası Ziyad Ebu Dayir’i hayattan kopardı.

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DOĞUM GÜNÜNE BİR HAFTA VARDI

  • Rafif, son çizdiği ve hayatını kaybetmesi nedeniyle yarım kalan resminde, evlerinin karşısındaki binanın henüz vurulmadan önce İsrail saldırılarında bir kısmının yıkıldığını yansıtmış. Ölümüne sebep olan saldırıyı içine doğmuş gibi resmeden Rafif, bir kısmı yıkılan binanın yanına bazı Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye’nin bayrağını eklemiş. Rafif’in amcası Halid Ebu Dayir, yeğeninin doğum gününden 7 gün önce yaşamını yitirdiğini belirtti. Babası Mürşit ile annesi Maha’nın 9 çocuğu içinde en sevecen evlatlarının Rafif olduğunu aktaran Ebu Dayir, şunları söyledi: “Rafif henüz 11 yaşındaydı. Çok sıcak kanlı, tatlı bir kız çocuğuydu. Babasına doktor olup çocukları tedavi etmek istediğini söylüyordu. Ancak hayali gerçekleşmedi.”

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Rafif’in resim yapmayı çok sevdiğini belirten Ebu Dayir, “Şehit olduğu anda garip bir durum yaşanmıştı. Rafif, vurulurken şarapnel parçalarının fırladığı onun ve amcasının şehadetine neden olan bu binayı vurulmadan bir saat kadar önce çiziyor.” diye konuştu. Ebu Dayir, “Rafif bu çiziminde Türk bayrağı ile bazı Arap ülkelerinin bayraklarına da yer vermiş. Ailecek Türkiye’yi çok seviyoruz. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülke bayrakları. Bazı bayraklar ise yarıda kalmış. O sırada annesi ona ‘Hadi kızım gel yemeğini ye sonra tamamlarsın çizimini’ diyor. Ancak izin vermediler.” dedi.

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