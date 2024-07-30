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Dünya

Soykırımcı İsrail Refah'taki su kaynaklarını da yok etti

Refah kentinin Belediye Başkanı Ahmed Sufi, İsrail ordusunun karadan gerçekleştirdiği saldırılar sonucu kentin artık bir afet bölgesi durumuna geldiğini ve su kaynaklarının %40'ının kaybedildiğini açıkladı.

09:56 - 30/07/2024 Salı
AA
Gazze
Gazze

Terör devleti İsrail'in Refah kentine mayıs ayında düzenlediği kara saldırıları devam ederken, insani kriz ise derinleşiyor.


Refah kentinin Belediye Başkanı Ahmed Sufi, İsrail'in yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.


Sufi; binalar, tesisler, su ve kanalizasyon şebekesi, sokaklar, çarşı-pazar, kültür merkezi, kütüphane ve park gibi kamu alanları dahil olmak üzere kentin altyapısını sistematik olarak yok edildiğini söyledi.


Sufi, "İsrail saldırıları nedeniyle Refah kenti afet bölgesine dönüştü." dedi.


Filistinli yetkili, Ebubekir Caddesi'nden Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırına kadar kentin güney bölgesinin yıkıldığını; doğuda Refah Sınır Kapısı'na bitişik Selahaddin Caddesi'nden batıdaki sahildeki Reşid Caddesi'ne kadar her yerin yıkıntılar içinde olduğunu aktardı.



Kent yerle bir edildi


Kentin yüzde 35'ini içine alan Refah'ın güneyinin ise tamamen yok edildiğini ifade eden Sufi, "Kentin yüzde 35'ini oluşturan bu şeritteki mahalleler tamamen yerle bir edildi ve İsrail ordusunun inşa ettiği sınır tampon bölgesinin bir parçası olarak kabul ediliyor." dedi.


Sufi, tampon bölgenin Ebubekir Caddesi'nin güneyindeki Avde döner kavşağa ve kent merkezine kadar uzandığını, Refah'ın yıkılmış bir kent haline geldiğini dile getirdi.


İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.





#Refah
#Gazze
#İsrail
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