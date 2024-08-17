Soykırımcının yeni hedefi Mevasi

İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, sosyal medya hesabı X aracılığıyla yayınladığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus, Deyr Belah ve El-Mevasi'de beş bölge için tahliye emri yayınladı. Hamas ve diğer direniş gruplarının bölgedeki sivil alanlardan İsrail içlerine füze saldırıları düzenlediğini öne süren Adrai, açıklamasında paylaştığı haritada işaretli Deyr Belah'ın doğusu, El-Mevasi, Kararat, Hammed ve Nasr bölgelerine saldırı başlatacaklarını ve bu bölgelerin boşaltılması gerektiğini bildirdi. Geçtiğimiz hafta da Han Yunus'taki sivillere 5 ayrı tahliye emri yönelten İsrail ordusu, bölgede kara harekatları yürüterek katliam işliyor.

GÜVENLİ BÖLGE YALANI

İsrail ordu sözcüsünün tahliye edilmesini istediği bölgeler arasındaki El-Mevasi bölgesi, dikkat çekiyor. Gazze'nin güneyinde Akdeniz sahilinde yer alan bölgede, daha önce Gazze'nin çeşitli bölgelerinden zorla göç ettirilen 1 milyona yakın sivil bulunuyor. Sahil bölgesi olması nedeniyle kumsaldan ibaret olan ve yaşam için zaten elverişsiz olan bölgeye saldırı başlatılmasının, büyük bir insani kriz daha yaşanmasına sebep olabileceği ifade ediliyor. İsrail, El-Mevasi'yi "Güvenli bölge" olarak niteliyor ancak 13 Temmuz'da buradaki çadır kente düzenlediği saldırıda en az 90 sivili öldürmüştü.

YILDIRMA POLİTİKASI

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor. BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor. İsrail'deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinde yer alan Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bazalel Smotrich, defalarca Filistinlilerin Gazze'den çıkarılarak buranın tamamen işgal edilmesi yönünde çağrılar yapmıştı. İsrail'in sürekli olarak sivilleri bir yerden bir yere göçe zorlamasının Gazze'deki yerel halkı tehcir etme amacı taşıdığı değerlendirmeleri yapılıyor. Buna karşılık Filistinliler, tehciri kabul etmektense savaşın sebep olduğu zorlu şartlara göğüs germeye çalışıyor.

HAN YUNUS'TA BOMBARDIMAN VE ÇATIŞMA

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, yayınlanan tahliye emirlerine eş zamanlı olarak Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin sığındığı binalara yönelik bombardımanlar ile kara harekatını da devam ettiriyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, işgal ordusunun geçtiğimiz hafta tahliye emri yayınladığı Han Yunus'ta, bu emirlerin dışında kalan mahallelerde binaları hedef alarak düzenlediği bombardımanlarda en az 20 Filistinli öldü. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'nda da dün sabah saatlerinde bir evi bombalayan İsrail ordusu, burada 7 Filistinliyi daha öldürdü. Filistinli direniş grupları da Gazze'nin çeşitli bölgelerinde ilerlemeye çalışan İsrail ordusuna sürpriz saldırılar düzenliyor. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Aksa Şehitleri Tugayları, Han Yunus'ta bir binayı karargah yapan İsrail kuvvetlerine insansız uçakla saldırı düzenlediğini ilan etti. Han Yunus'ta ilerleyen İsrail zırhlılarına füze ve havan topu saldırıları da düzenlediğini belirten örgüt, işgal ordusunun yaralıları tahliye etmek için bölgeye helikopter indirdiğini kaydetti.

Ölü sayısı 50 bini geçebilir

Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Bürosu Sözcüsü İsmail El-Sevabite, dün El-Cezire'ye yaptığı açıklamalarda, İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 40 bin 400'e ulaştığını bildirdi. El-Sevabite, saldırıların şiddetini düşürmeden sürdüğüne dikkat çekerek, ölü sayısının kısa süre içinde 50 bini aşabileceğini söyledi. Aylardır süren bombardımanlar nedeniyle 10 bin Filistinlinin kayıp olduğunu ve ölüm kaydı tutulamadığını belirten El-Sevabite, 92 binden fazla yaralının bulunduğunu ve İsrail'in insani yardımları engelleyerek sağlık altyapısını tahrip etmesi nedeniyle binlerce yaralının ihtiyaç duyduğu tedaviyi göremediğini sözlerine ekledi.







