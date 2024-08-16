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Dünya

Hamas: Doha'daki müzakerelerden bize iletilen metin ilk anlaştıklarımızla uymuyor

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması amacıyla yapılan müzakereler Doha'da dün başlamıştı. Üst düzey Hamas yetkilisi, "Müzakerelerden bize iletilen metin, 2 Temmuz'da üzerinde anlaşılanlarla uymuyor" açıklamasını yaptı.

18:26 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 21:47 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Terör devleti İsrail'in saldırdığı Gazze (Foto: Arşiv)
Terör devleti İsrail'in saldırdığı Gazze (Foto: Arşiv)

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri, Katar'ın başkenti Doha'da dün yeniden başladı. Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başını çektiği yetkililer katıldı.

Müzakerelere katılmayacağını duyuran Hamas, arabuluculardan (ABD Başkanı Joe Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde) 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep etiğini belirtmişti.

Hamas: Doha'daki müzakelerden bize iletilen metin ilk konuşulanlarla uymuyor

Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyon kanalına, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin sonucuna ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer,
"Doha'da yapılan toplantıların sonuçları hakkında bize ulaşanlar, 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususlara uyulmasını içermiyor."
ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını kaydetti.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, Gazze'deki saldırıları durdurma yönünde bir niyetinin olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını kaydetti.

Ortak açıklamada 'yapıcı ve olumlu atmosfer' vurgusu yapılmıştı

Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerine ilişkin Katar, Mısır ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamada,
"Görüşmeler ciddi, yapıcı ve olumlu bir atmosferde yürütüldü"
denilmişti.


#Hamas
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#Doha
#Ateşkes
#İsrail
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