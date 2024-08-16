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Dünya

Doha'daki ateşkes görüşmeleri ikinci günde sona erdi

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ikinci günde sona erdiğini duyurdu. Mısır, ABD ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmelerin son derece yapıcı ve pozitif atmosferde geçtiği kaydedildi.

17:47 - 16/08/2024 Cuma
IHA
Arşiv
Arşiv

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ikinci günde sona erdiğini duyurdu. Mısır, ABD ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmelerin son derece yapıcı ve pozitif atmosferde geçtiği kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin ateşkes görüşmelerinde bugün ortaya konulan şartlar çerçevesinde anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla önümüzdeki günlerde Kahire'de yeniden bir araya geleceği bildirildi.


  • Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Doha'da devam eden müzakerelere ilişkin “Müzakereciler anlaşmazlıkları gidermek için görüşmeleri sürdürüyor. Ancak, İsrail tarafının koşulları arttırdığı açık, yeni konular konuşuyorlar” demişti. Hamdan, İsrail'in olumlu sinyal vermesi durumunda Hamas'ın yeniden müzakerelere katılabileceğini sözlerine eklemişti.



#Doha
#Katar
#Gazze
#Hamas
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