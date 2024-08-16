Doha'daki ateşkes görüşmeleri ikinci günde sona erdi

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsmail Heniyye için Doha’da kurulan taziye çadırında Yeni Şafak’ın sorularını cevapladı. Heniyye’nin halefini seçmek için çalışmaların başladığını açıklayan Hamdan, “Hamas kurumsal bir yapı. Stratejik ve siyasi kararları kurumlarca belirleniyor” dedi. Hamdan, Heniyye’nin yerine gelen kişinin de özgür Filistin idealine bağlı kalacağını ve bunun için mücadele edeceğini söyledi.