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Dünya

Gazze'de ateşkes için kritik gün: Katar'da önemli zirve

İsrail işgali altındaki Gazze'deki ateşkes çabalarına yönelik olarak bugün Katar'da önemli bir zirve düzenlenecek. Ancak Hamas, bu görüşmelere katılmayacağını duyurdu. Öte yandan, KATİL İsrail, Mossad şefi de dahil olmak üzere müzakerecilerini Doha'ya gönderiyor.

08:06 - 15/08/2024 Perşembe
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Gazze
Gazze

İsrail soykırımının devam ettiği Gazze'de ateşkes için bugün Katar'da zirve gerçekleştirilecek.


Ankara, Gazze'de ateşkes için umutlu. Süreci yakından takip eden güvenlik kaynakları, bunu Amerika'nın ateşkes için ısrarcı olmasına bağlıyor. Ankara, başından bu yana Hamas olmadan bir çözüm olamayacağına dikkat çekiyordu. Washington da "Hamas'ın bu noktaya gelmesinde çok önemli katkılarınız var" diyerek, Türkiye'ye teşekkür etmişti.


Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın müzakereleri nasıl etkileyeceği de tartışılıyor. Hamas, Doha'da kurulacak masada yer almayacağını açıkladı. Ancak güvenlik kaynaklarına göre; Katar ve Mısır'ın İsrail'e "Sinvar'ın ateşkes isteğini ilettiği" belirtiliyor.


Müzakere sürecini etkileyebilir


Ateşkes müzakerelerinde en kritik başlık ise rehinelerin durumu olacak. İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çıkması ve sonrasında Gazze'yi kimin yöneteceği de müzakere edilecek diğer başlıklar olarak biliniyor. Doha'da yapılacak ateşkes görüşmelerinde Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar, "ara bulucu" olarak masada yer alacak.




#Gazze
#Katar
#Doha
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