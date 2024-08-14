Filistinli baba İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti: Uluslararası tepkiler arttı

İskoçya'nın eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf mesajında, “Çocuklarımız böyle bir katliamın göz göre göre gerçekleşmesine nasıl izin verdiğimizi soracaklar. Onlara nasıl cevap vereceğiz? Bu dört günlük ikizler hangi suçu işledi? Onlar da Hamas'tan mıydı? İsrail'e karşı yaptırımlar nerede? Böylesi bir insanlık dışı olay karşısında bazı insanlar hala sessizliği tercih ediyor” açıklamasını yaptı. İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail'in savaş suçları işlediğine dair ezici kanıtlara rağmen Birleşik Krallık hükümeti İsrail'e silah ihraç etmeye devam ediyor. Bu suç ortaklığına son verin. Tüm silah satışlarını derhal askıya alın” dedi.