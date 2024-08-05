Yeni başkan da özgür Filistin için mücadele edecek

İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da taziye çadırı kuruldu. Taziyeleri Heniyye'nin ailesi ve dava arkadaşları kabul ediyor. Taziyede konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, “İsrail müzakere sürecini baltalıyor. Böylece Gazze’deki soykırım hala devam ediyor” dedi.

GÖRÜŞMELERİ ERTELİYORLAR

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Hamdan, İsrail'in yapılması gereken barış görüşmelerini bir aydır ertelediğine dikkat çekerek, İsrail ve ABD’nin herkesi oyaladığını söyledi. Henüz ciddi bir müzakere sürecinin varlığından bahsetmenin mümkün olmadığını dile getiren Hamdan, “Tam tersine, Amerikalıların ve İsraillilerin oyalamaları, Netanyahu'nun Washington'a davet edilmesi, müzakereleri bozmak ve anlaşmayı sağlamamak amacıyla yapılan bir iletişimdi. Müzakereler sekteye uğratılarak, Gazze’deki soykırımı devam ettiriyorlar” diye konuştu.

YENİ BAŞKANI YAKINDA DUYURACAĞIZ

Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından yeni başkanın şura kararıyla belirleneceğini anlatan Hamdan, “Hamas, kurumsal bir harekettir. Stratejik ve siyasi kararları, hareketin kurumlarınca belirleniyor. Bu nedenle İsmail Heniyye kardeşimizin yerine gelen her lider, stratejik yollara bağlı kalacak. Hareketin amacı olan Filistin'in kurtuluşundaki genel hedeflere ulaşmaya çalışacak. Bu hedeflere ulaşılıncaya kadar direniş devam edecek. Bizim bir iç sistemimiz ve çalışan kurumlarımız var. Bu kurumlar, seçilecek yeni başkanla ilgili gelişmeleri duyuracak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BİZİM İÇİN SADECE ARABULUCU DEĞİL

Türkiye ile Filistin arasındaki bağın yalnızca arabuluculukla sınırlı olmadığını vurgulayan Hamdan, şu ifadelere yer verdi: “Arabulucular arasında Katar ve Mısır başta olmak üzere müzakerelerin konusu ve müzakere ilişkisi ne olursa olsun, Türk hükümetiyle ilişkilerimiz her zaman iyidir. Bizim bu müzakerede Türkiye ile olan ilişkimiz, arabuluculukla da bağlantılı bir bağ değil. Türkiye, Filistin halkının haklarını destekleyen bir pozisyonda."

Türkiye’nin desteği onur verici

Heniyye’nin Doha’da kılınan cenaze namazına Türkiye’den çok sayıda gelen olduğunu vurgulayan Hamdan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin Filistin konusundaki desteği bizi onurlandırıyor. İsmail Heniyye kardeşimiz, şehit olarak Allah'a kavuşuncaya kadar Kudüs ve Filistin'in kurtuluşu için direndi, bu emaneti omuzlarında taşıdı. Bu emanet, İsmail kardeşimizin şehadetinin ardından Türk halkının her bir ferdinin üzerinden bir görev olarak görüyoruz. Filistin davası Türk halkı tarafından çok ciddi sahipleniliyor, Heniyye de çok seviliyor. Cenazeye ve taziyeye Türklerin çok fazla katıldığını gördük. Bugün bu etkileşimin Filistin halkına destek ve işgale karşı mücadelede ortak zeminde yer alması bizleri onurlandırıyor. Filistin'in kurtuluşuna kadar bugünkü mesajımız Türk halkına Filistin davasının varlığını yeniden bütün dünyaya anlatmalı ve hiçbir zaman unutmamaları.”

Oğlu şiir okudu

İsmail Heniyye için kurulan taziye çadırına dünyanın pek çok ülkesinden insan gelerek, taziyelerini sundu. Taziye için gelenler arasında bazı Yahudilerin de bulunması dikkat çekti. Taziye çadırında, Heniyye’yle birlikte şehit olan koruması Ebu Şaban’ın çocuğunun okuduğu şiir duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Minik çocuk, okuduğu şiiri Fatiha Suresi'yle sonlandırdı.











