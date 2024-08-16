Tel Aviv'de dev protesto: Esir takası anlaşması ve erken seçime gidilmesi talebiyle vatandaşlar sokaklara döküldü

Başbakan Netanyahu'nun anlaşmanın önünde "en büyük engellerden biri olduğunu" ifade eden Cohen, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin hayatının tehlikede olduğunu ve buradaki can kayıplarının arttığını, Filistinlilerin de büyük bir insani krizle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.





Tel Aviv caddelerinde yürüyüş yapan göstericiler, kentin bazı ana caddelerinde yolları trafiğe kapattı.