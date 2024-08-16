ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidiyor: Netanyahu'ya 'ateşkesi kabul et' diyecek

Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri bugün sona erdi. Hamas'ın katılmadığı ancak ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile gerçekleştirilen görüşmelerin gelecek hafta yeniden yapılacağı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidiyor
İsrail medyasında yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in müzakereler çerçevesinde Pazar günü İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.
"Netanyahu'ya 'ateşkesi kabul et' diyecek"
Haberde Blinken'in pazartesi günü Netanyahu ile görüşeceği ve ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için İsrail Başbakanı'na baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.
İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Doha'daki görüşmelerin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.
İran'ı da görüştüler
Bakanlar, İran ve müttefiklerinin İsrail'e olası saldırılarına karşı devam eden koordinasyonu da ele aldı.
Gallant ABD'ye olası bir İran saldırısını engellemeye yardımcı olacak kuvvetlerin toplu olarak konuşlandırılmasından dolayı teşekkür etti.