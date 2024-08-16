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ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidiyor: Netanyahu'ya 'ateşkesi kabul et' diyecek

İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ateşkes müzakereleri çerçevesinde 18 Ağustos Pazar günü İsrail'e gideceğini yazdı. Haberde Blinken'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceği ve ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.

19:15 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 19:29 - 16/08/2024 Cuma
IHA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken - İsrail Başbakanı Netanyahu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken - İsrail Başbakanı Netanyahu

Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri bugün sona erdi. Hamas'ın katılmadığı ancak ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile gerçekleştirilen görüşmelerin gelecek hafta yeniden yapılacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidiyor

İsrail medyasında yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in müzakereler çerçevesinde Pazar günü İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

"Netanyahu'ya 'ateşkesi kabul et' diyecek"

Haberde Blinken'in pazartesi günü Netanyahu ile görüşeceği ve ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için İsrail Başbakanı'na baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Doha'daki görüşmelerin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gallant görüşmede esirlerin serbest bırakılması amacıyla devam eden görüşmelerin önemini vurguladı ve bir anlaşmaya varılmasının
"hem ahlaki hem de stratejik bir zorunluluk"
olduğunu belirtti.

İran'ı da görüştüler

Bakanlar, İran ve müttefiklerinin İsrail'e olası saldırılarına karşı devam eden koordinasyonu da ele aldı.

Gallant ABD'ye olası bir İran saldırısını engellemeye yardımcı olacak kuvvetlerin toplu olarak konuşlandırılmasından dolayı teşekkür etti.



#Antony Blinken
#ABD
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
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