Soykırımı ‘gizleme’ çabası

Gazze'de 266 gündür vahşi katliamlar işleyen İsrail'in en büyük desteçisi olan ABD yönetimi, İsrail katliamlarının kayıt altına alınmasından da rahatsızlık duyuyor. ABD Temsilciler Meclisi (Kongre), Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce sunulan "Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin sayıları hakkında Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin paylaşılmamasına" ilişkin tasarıyı kabul edildiğini bildirdi. Kongreye sunulan tasarı, yapılan oylamada 144 hayır oyuna karşılık 269 evet oyu ile kabul edilirken yasalaşması için Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Haziran'daki oturumunda yaptığı konuşmada, "Gazze'de öldürülen çocuklar istatistikten ibaret değil" demişti.

İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin sayılarının kayıt altına alınmasına bile tahammül etmeyen ABD Kongresi üyelerinden Brian Mast'tan ise dehşet verici bir açıklama geldi. Mast, Kongre binasında konuştuğu savaş karşıtı sivil toplum kuruluşunun kurucularından Medea Benjamin'e, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistinlileri öldürmenin "en iyi diplomasi" yolu olduğunu söyledi. Benjamin ile arasında geçen diyaloğun görüntülerini sosyal medyada paylaşan Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi olan Mast, "Teröristleri öldürmek mevcut en iyi diplomatik taktiktir. Önce Amerika" ifadesini kullanarak paylaşan Mast, diyalog sırasında "En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir. İsrailliler, teröristleri özellikle de Filistinli teröristleri öldürüyor. Bu, bir teröriste karşı elimizdeki en iyi diplomasi yollarından biri" dedi. Kongre'de Cumhuriyetçi Parti adına Florida eyaletini temsil eden Brian Mast, İsrail yanlısı tutumuyla dikkat çekiyor. Mast, 7 Ekim'den kısa süre sonra yapılan toplantı için Kongre binasına İsrail üniformasıyla gelmişti.