|
Dünya

Soykırımı ‘gizleme’ çabası

İsrail’in Gazze’deki soykırımın ortağı ABD, katliamların kayıt altına alınmasından da rahatsız. ABD Kongresi, ABD Dışişleri’nin “Filistin Sağlık Bakanlığı’nın ölenlerle ilgili verilerini” paylaşmamasını öngören tasarıyı kabul etti. Kongre üyesi Brian Mast ise terörist olarak nitelediği Filistinlileri öldürmenin en iyi diplomasi olduğunu söyledi.

04:00 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:08 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze'de 266 gündür vahşi katliamlar işleyen İsrail'in en büyük desteçisi olan ABD yönetimi, İsrail katliamlarının kayıt altına alınmasından da rahatsızlık duyuyor. ABD Temsilciler Meclisi (Kongre), Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce sunulan "Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin sayıları hakkında Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin paylaşılmamasına" ilişkin tasarıyı kabul edildiğini bildirdi. Kongreye sunulan tasarı, yapılan oylamada 144 hayır oyuna karşılık 269 evet oyu ile kabul edilirken yasalaşması için Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Haziran'daki oturumunda yaptığı konuşmada, "Gazze'de öldürülen çocuklar istatistikten ibaret değil" demişti.

EN İYİ DİPLOMASİ FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMEK

İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin sayılarının kayıt altına alınmasına bile tahammül etmeyen ABD Kongresi üyelerinden Brian Mast'tan ise dehşet verici bir açıklama geldi. Mast, Kongre binasında konuştuğu savaş karşıtı sivil toplum kuruluşunun kurucularından Medea Benjamin'e, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistinlileri öldürmenin "en iyi diplomasi" yolu olduğunu söyledi. Benjamin ile arasında geçen diyaloğun görüntülerini sosyal medyada paylaşan Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi olan Mast, "Teröristleri öldürmek mevcut en iyi diplomatik taktiktir. Önce Amerika" ifadesini kullanarak paylaşan Mast, diyalog sırasında "En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir. İsrailliler, teröristleri özellikle de Filistinli teröristleri öldürüyor. Bu, bir teröriste karşı elimizdeki en iyi diplomasi yollarından biri" dedi. Kongre'de Cumhuriyetçi Parti adına Florida eyaletini temsil eden Brian Mast, İsrail yanlısı tutumuyla dikkat çekiyor. Mast, 7 Ekim'den kısa süre sonra yapılan toplantı için Kongre binasına İsrail üniformasıyla gelmişti.



#Gazze
#Soykırım
#İsrail
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ arsa tahsis bilgileri sorgulama (e Devlet)