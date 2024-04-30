Stoltenberg: Ukrayna'nın galip gelmesi için çok geç değil, daha fazla destek yolda

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ‘liderliğine ve cesaretine' vurgu yaparak, “Liderlik ve cesaret tek başına Rus güçlerini püskürtmeye yetmez; silah ve mühimmata da ihtiyacınız var. Ukrayna aylardır daha az Rus füzesi ve insansız hava aracı düşürdü. Rusya ise cephe hattında ilerleyebildi. Ancak Ukrayna'nın galip gelmesi için çok geç değil. Daha fazla destek yolda” ifadelerini kullandı.









Temmuz'daki NATO zirvesi değerlendirildi





Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya yardım konusunda NATO'nun daha büyük bir rol oynamasını planladığını belirterek, “Müttefikler Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitimin koordine edilmesinde NATO'nun daha büyük bir rol oynamasını planlamayı kabul etmişlerdir. Desteğimizi sürdürebilmek için çok yıllı büyük bir mali taahhüde de ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin kısa vadeli ve geçici değil, uzun vadeli ve öngörülebilir olduğunu göstermek için. Moskova şunu anlamalı: kazanamazlar” dedi.





NATO'dan yapılan açıklamada Stoltenberg-Zelenski görüşmesinde Temmuz ayında yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi'nin de değerlendirildiği ifade edildi.





“Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur”





Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında da açıklama yapan Stoltenberg, “Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur. Ukrayna NATO üyesi olacaktır. Şu anda yürüttüğümüz çalışmalar sizi NATO üyeliğine doğru geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor, böylece doğru zaman geldiğinde Ukrayna hemen NATO üyesi olabilecek” diye konuştu.



