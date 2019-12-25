Dünya Sudanlı paralı askerler Hafter güçlerine katıldı
ORTADOĞU

Sudanlı paralı askerler Hafter güçlerine katıldı

Yüzlerce Sudanlı paralı askerin, Libya'da darbeci lider Halife Hafler'in uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı yürüttüğü savaşa katıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Sudanlı milisler, BAE ve Suudi Arabistan finansmanıyla Yemen ve Libya gibi bölgelere getiriliyor.
Sudanlı milisler, BAE ve Suudi Arabistan finansmanıyla Yemen ve Libya gibi bölgelere getiriliyor.

İngiliz The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, Sudan'dan yeni bir paralı asker dalgasının Libya'ya geldiği ve bu durumun, taraflar arasındaki çatışmayı, bölgenin istikrarını sarsacak uluslararası bir savaşa dönüştürebileceği belirtildi.

  • Haberde, Libya'daki Sudanlı milis güçlerin komutanlarının son aylarda yüzlerce kişinin savaşmak üzere ülkeye geldiğini söyledikleri aktarıldı.

Libya'nın güneyinde konuşlanan söz konusu güçlerin komutanlarından birinin "Pek çok genç geliyor, bu kadar büyük sayıda milisi kabul edebilecek kapasitemiz yok. Halihazırda Libya'da en az 3 bin Sudanlı milis var." dediği kaydedildi.

  • Paralı asker dalgasıyla gelenlerin pek çoğunun, Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir rejimine karşı savaşanlardan oluştuğu, bazılarının da Darfur bölgesindeki savaşta yer aldığı ifade edildi.

HAFTER'E RUSYA VE SUDAN'DAN PARALI ASKER GELİYOR

Gazeteye göre, kendileriyle görüşülen komutanların hepsi, ülkelerine dönüp Beşir rejiminin yıkılmasından sonra iktidara gelen geçiş hükümetine karşı savaşmak istediklerini belirtti.

Hafter, Trablus saldırısıyla üst seviyeye çıkan insan kaynağı ihtiyacının bir kısmını müttefiklerinin sağladığı finansmanla, paralı askerlerden karşılıyor.

Bu paralı askerler arasında Sudan Bağımsızlık Ordusu ve Sudanlı Cancavid Milisleri yer alıyor.

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