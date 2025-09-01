Yeni Şafak
Suriye'de 14 yıl sonra bir ilk: ABD'nin yaptırımları kaldırmasının ardından ham petrol ihracatı gerçekleştirildi

Suriye'de 14 yıl sonra bir ilk: ABD'nin yaptırımları kaldırmasının ardından ham petrol ihracatı gerçekleştirildi

23:201/09/2025, Pazartesi
IHA
Suriye, iç savaş öncesi 2010 yılında günde 380 bin varil ham petrol ihraç etmişti.
Suriye, iç savaş öncesi 2010 yılında günde 380 bin varil ham petrol ihraç etmişti.

Suriye, Esed Rejimi'nin devrilmesinin ve ABD'nin yaptırımları kaldırmasının ardından 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı’ndan gerçekleştirdi. Yapılan anlaşma kapsamında 600 bin varil ham petrol satıldı.

Suriye, 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı’ndan gerçekleştirdi.

Suriye’de Esed Rejimi'nin devrilmesinin ve ABD’nin yaptırımları kaldırmasının ardından ekonomi yeniden canlanmaya başladı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim, 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı’ndan gerçekleştirdi.

Suriye Enerji Bakanlığı’nda petrol ve gazdan sorumlu müdür yardımcısı olan Riyad el-Joubasi, 600 bin varil ham petrolün yapılan anlaşma kapsamında B Serve Energy adlı şirkete satıldığını açıkladı. El-Joubasi, petrolün Suriye’deki birkaç sahadan çıkarıldığını söyledi ancak hangileri olduğunu belirtmedi.

Suriye, iç savaş öncesi 2010 yılında günde 380 bin varil ham petrol ihraç etmişti.


