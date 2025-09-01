Suriye'de 14 yıl sonra bir ilk: ABD'nin yaptırımları kaldırmasının ardından ham petrol ihracatı gerçekleştirildi

Suriye Enerji Bakanlığı’nda petrol ve gazdan sorumlu müdür yardımcısı olan Riyad el-Joubasi, 600 bin varil ham petrolün yapılan anlaşma kapsamında B Serve Energy adlı şirkete satıldığını açıkladı. El-Joubasi, petrolün Suriye’deki birkaç sahadan çıkarıldığını söyledi ancak hangileri olduğunu belirtmedi.