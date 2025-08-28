MSB'den 'Suriye' mesajı: Her türlü tedbire destek veririz

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk , bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.





Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.





Suriye'deki son durumla ilgili olarak ise "Türkiye, Suriye hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir " açıklamasında bulunuldu.









Tuğamiral Aktürk'ün açıklamaları şu şekilde;





Terörle mücadele





Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında son bir haftada, barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir.





Menbic’te 8 kilometrelik tünel imha edildi





Suriye Harekât Alanlarında devam eden “tünel imha” faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Münbiç bölgesinde imha edilen 8 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometre olmuştur.





İsrail'in Gazze soykırımı





Öte yandan, İsrail, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan pervasız saldırılarını sürdürmektedir. İnsani felaketin devam ettiği Gazze’de, açlıkla sınanan Filistin halkının verdiği yaşam mücadelesi her geçen gün dayanılmaz bir hâl almakta, İsrail güçlerinin hastanelerde bulunanlar dâhil masum sivilleri ve gazetecileri kasten hedef alan katliamları devam etmektedir. Bağımsız gazetecilerin hedef alınması yaşanan katliamın ve insani trajedinin uluslararası kamuoyuna yansıtılmasını engellemeyi amaçlamaktadır.





İşlediği savaş suçları ve uluslararası ihlallerin cezasız bırakılması İsrail’in zorbalıkta sınır tanımaz tavrını pekiştirmektedir. İsrail’in bu tavrı karşısında, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardım koridorlarının kesintisiz açık bulundurulması ve sorumluların hesap vermesinin temin edilmesi uluslararası toplumun temel yükümlülüğü hâline gelmiştir. Ayrıca, İsrail yönetiminin; Suriye, Lübnan ve Yemen’deki saldırıları da bölgemizin güvenliği ve istikrarını zedelemektedir. İsrail’in, tüm komşu ve bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması bölgesel barış ve istikrar için zaruridir.









"Türkiye her türlü tedbire destek verecek"





Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine ise şunları söyledi:





"Türkiye, Suriye'nin; toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, bölücü unsurlara geçit vermeyen merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır.





Suriye hükümeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir.





Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır.





13 Ağustos 2025 tarihinde Suriye ile imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda, Suriye’nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezleriyle ilgili olarak Türkiye gereken katkıyı sağlayacaktır.





Türkiye, Suriye Hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir."





Harp okullarındaki mezuniyet töreni





Bakanlık kaynakları, bu yıl MSÜ Harp Okullarından mezun olacak Teğmenler için neden Kara Harp Okulu’nda tek bir tören yapılacağına ilişkin soruları da cevapladı. Bakanlık kaynakları, bu konuda basında ve sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar olduğuna dikkat çekerek, gündeme getirilen iddialarla ilgili şu cevapları verdi:





2025 yılı Harp Okulları Mezuniyet Töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos’ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda icra edilecektir.





Öğrenciler tedbir amaçli akşamlari okuldan uzaklaştırılıyorlar mı?





Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu’na katılış yapmışlardır. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılmaktadır.





Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin verilmektedir. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu’nda kalabilmektedir.









Tören provalarının 28 Ağustos’ta bitirileceği iddiası





Provaların 28 Ağustos’ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos’a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp 29 Ağustos günü genel prova icra edilecektir. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra edilmektedir.





Törene katılacak ailelerin sınırlandırılacak mı?





Kara Harp Okulu tören alanının 4000 olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6000’e çıkarılmıştır.





Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam 1405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır.





Tören sonrası öğrencilerin aileleriyle görüştürülmeyeceği iddiaları?





Tören bitiminde mezun olan teğmenlerin aileleri ile birlikte buluşma yerleri planlanmış ve bu yerler posterlerle süslenmiştir. Aileler Teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçirebileceklerdir. Ayrıca ailelere burada ikramlarda bulunulacaktır.





Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacaktır. Ailelerin cep telefonlarının toplanacağı iddiaları doğru değildir.





Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK’nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır."





Halit Yukay'ın naaşının çıkarılma çalışmaları





Bakanlık kaynakları, Marmara Denizi’nin 68 metre derinliğinde tespit edilen iş insanı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılmasına ilişkin sorular üzerine;





"Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir" dedi.





MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 103’üncü yılına ulaşmanın haklı gurur ve heyecanını milletçe idrak ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.





30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları'na ilişkin açıklamada bulunan Aktürk, "Ankara’da geçit töreni ve Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 limanda halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 26-27 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar ve Manisa’da Solotürk, Konya’da Türk Yıldızları tarafından selamlama/gösteri uçuşları icra edilmiş, 30 Ağustos’ta Anıtkabir’de Solotürk, Kütahya'da Türk Yıldızları ekiplerimizin selamlama/gösteri uçuşu ile Eskişehir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin’de muharip uçak geçişleri yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, 26-31 Ağustos tarih aralığında, Afyonkarahisar’da Mehteran Birlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Dumlupınar Zafer Abidesi'nde Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bandoları, Kosova’da Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu tarafından tören ve konserler icra edilmekte, Mehteran Birlik Komutanlığı, Armoni Mızıkası ile Kara ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıklarımızdan oluşan karma bando tarafından 30 Ağustos’ta Ankara’da, Mehteran Birlik Komutanlığımızca 31 Ağustos’ta Teknofest Mavi Vatan kapsamında İstanbul’da tören ve konser faaliyetleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bando Komutanlıklarımız tarafından 26 Ağustos’ta başlayan ve birçok ilimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül’e kadar devam edecek" dedi.











