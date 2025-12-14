Yeni Şafak
Suriye'de bakanlığa bağlı güvenlik güçlerine saldırı: 4 kişi öldü

Suriye'de bakanlığa bağlı güvenlik güçlerine saldırı: 4 kişi öldü

22:1914/12/2025, Pazar
AA
Suriye İçişleri Bakanlığı
Suriye İçişleri Bakanlığı

Suriye'nin İdlib ilinde kimliği belirsiz kişiler Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Suriye’nin İdlib ilinin Maaratunnuman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Suriye Resmi Devlet Televizyonu El İhbariye'nin verdiği habere göre, kimliği belirsiz şahıslar Maaratunnuman'da Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine saldırdı.

Saldırıda güvenlik güçlerinden 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#İdlib
#Saldırı
#Ölü
