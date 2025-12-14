Kuaför dükkanına baltalı saldırı

Kağıthane'de Murat U. ile Murathan A. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Dükkandan ayrılan Murathan A., 5 dakika sonra geri gelerek baltayla dükkandaki klimaya ve raflara zarar verdi.
İstanbul Kağıthane’de alacak-verecek meselesi nedeniyle kuaför dükkanına düzenlenen baltalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 8 Aralık’ta saat 16.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat U. ile kuaför dükkanına gelen Murathan A. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Dükkandan ayrılan Murathan A., yaklaşık 5 dakika sonra geri dönüp dükkandaki klimaya ve raflara baltayla vurarak zarar verdi. Çevredeki vatandaşlar Murathan A.’nın elindeki baltayı alarak, şahsı olay yerinden uzaklaştırdı. İş yerinde hasar meydana gelirken Murat U., emniyete giderek şikayetçi oldu.