Kuaför dükkanına baltalı saldırı

21:0214/12/2025, Pazar
IHA
İstanbul'da alacak-verecek kavgası

Kağıthane'de Murat U. ile Murathan A. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Dükkandan ayrılan Murathan A., 5 dakika sonra geri gelerek baltayla dükkandaki klimaya ve raflara zarar verdi.

İstanbul Kağıthane’de alacak-verecek meselesi nedeniyle kuaför dükkanına düzenlenen baltalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.


Olay, 8 Aralık’ta saat 16.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat U. ile kuaför dükkanına gelen Murathan A. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Dükkandan ayrılan Murathan A., yaklaşık 5 dakika sonra geri dönüp dükkandaki klimaya ve raflara baltayla vurarak zarar verdi. Çevredeki vatandaşlar Murathan A.’nın elindeki baltayı alarak, şahsı olay yerinden uzaklaştırdı. İş yerinde hasar meydana gelirken Murat U., emniyete giderek şikayetçi oldu.


Murat U.’nun emniyetteki ifadesinde şüphelinin borcun bitmediğini ve kendisini borcundan daha fazla para vermesi için tehdit ettiğini belirterek,
"Vermezsem beni keseceğini, öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine tekrar ’O borcu ben sana ödedim’ dediğimde ’Sen görürsün’ diyerek iş yerimden çıktı. ’Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim’ diyerek dükkanıma zarar verdi"
dediği öğrenildi.


