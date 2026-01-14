Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye’de Meskene’ye giden bazı yollar trafiğe kapatılacak

Suriye’de Meskene’ye giden bazı yollar trafiğe kapatılacak

16:0514/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Suriye ordusu, terör örgütünün Halep’e yönelik saldırıları nedeniyle Fırat’ın batısında yer alan işgal altındaki alanları askeri bölge ilan ederek, silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti.
Suriye ordusu, terör örgütünün Halep’e yönelik saldırıları nedeniyle Fırat’ın batısında yer alan işgal altındaki alanları askeri bölge ilan ederek, silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Suriye polisi, terör örgütünün yığınak yapmasının ardından askeri bölge ilan edilen Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerin içinde yer alan Meskene'ye giden yolların bu akşam yerel saatle 6'dan sonra trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Suriye polisinden yapılan yazılı açıklamada, Halep kırsalındaki Safira bölgesinden Meskene ve Altıncı Çiftlik yönüne giden yolların ikinci bir emre kadar saat 18.00'den itibaren trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Bu kararın güvenlik ve bölge sakinlerinin emniyeti için alındığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan talimatlara uyması istendi.

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti.

Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan gerçekleştirmesi nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.




#Halep
#suriye
#Meskene
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İmsak vakti sabah ezanı saati: 15 Ocak Perşembe namaz vakitleri