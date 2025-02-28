Suriye'nin geleceğinden ümitliyiz

Suriye devriminden sonra paydaşların bir araya geldiği Ulusal Diyalog Kongresi, ülkede birlik ve beraberliğin sağlanması için önemli bir mihenk taşı oldu. Suriye Geçici Hükümeti'nin gerçekleştirdiği yaklaşık 700 kişinin katıldığı konferansta 6 farklı atölye oluşturuldu. Kongre’nin katılımcılarından Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Tarık Sulo Cevizci, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, Türkmen delegeler olarak 6 farklı atölyede söz aldıklarını belirterek, “Her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemek için çok erken. Sadece bizimle ilgili değil, ülkenin yönetimiyle, organizasyonla ilgili birçok eksiklikler var. Onu kendileri de kabul ediyor, itiraf ediyor. Zamanla toparlanacağı yönünde ümit verdiler" dedi. Katılımcıların uzmanlık alanlarına göre bu atölyelerde fikirlerini açık açık konuştuğunu belirten Cevizci, “Türkmenler olarak burada var olmamız, Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki toplantıya Türkmen delegeler olarak katılmamız iyi bir gelişme” diye konuştu.
TÜRKMENLERİN HAKLARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Yeni Suriye’de Türkmenlerin hak ve hukuku için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Cevizci, “Artık Şam’dayız. Yerlerimizi alıyoruz, ofislerimizi açıyoruz. Türkmenlerin hak ve hukuku için çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz Suriye toplumunun bir parçasıyız. Bu açıdan Suriye Ulusal Diyalog Konferansı’nın olumlu geçtiğini düşünüyorum. Suriyeliler ilk defa herhangi bir baskıya, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kendi düşüncelerini ve kendi beklentilerini dile getirdiler. Her ırktan, dinden ve mezhepten insan vardı. Oldukça renkli bir atmosfer oluştu. Biz Türkmenler olarak da düşüncelerimizi ifade ettik, konuştuk ve günün sonunda herkesin bu konferanstan memnun bir şekilde ayrıldığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
Türkmenler çağrılmadı iddiası asılsız
- Dr. Tarık Sülo Cevizci, kongre öncesi Türkmenlere davet gitmediği iddialarını yalanladı. Davetlerin tamamen bireysel yapıldığını bu yüzden “Türkmen Meclisi” olarak katılım olmadığını belirten Cevizci, “Türkmenlerin katılmama gibi bir durumu da olmadı. Sadece benim gördüğüm 12-13 Türkmen vardı. Hepimizin düşünceleri ve görüşleri oradaki katılımcılarla paylaşıldı. Sonrasında zaten ortak bir metin yayınlandı" değerlendirmesini yaptı.