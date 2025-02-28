Suriye'nin geleceğinden ümitliyiz

Suriye devriminden sonra paydaşların bir araya geldiği Ulusal Diyalog Kongresi, ülkede birlik ve beraberliğin sağlanması için önemli bir mihenk taşı oldu. Suriye Geçici Hükümeti'nin gerçekleştirdiği yaklaşık 700 kişinin katıldığı konferansta 6 farklı atölye oluşturuldu. Kongre’nin katılımcılarından Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Tarık Sulo Cevizci, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, Türkmen delegeler olarak 6 farklı atölyede söz aldıklarını belirterek, “Her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemek için çok erken. Sadece bizimle ilgili değil, ülkenin yönetimiyle, organizasyonla ilgili birçok eksiklikler var. Onu kendileri de kabul ediyor, itiraf ediyor. Zamanla toparlanacağı yönünde ümit verdiler" dedi. Katılımcıların uzmanlık alanlarına göre bu atölyelerde fikirlerini açık açık konuştuğunu belirten Cevizci, “Türkmenler olarak burada var olmamız, Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki toplantıya Türkmen delegeler olarak katılmamız iyi bir gelişme” diye konuştu.