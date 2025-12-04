Suriye’ye küresel destek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Suriye’nin güneyindeki Tampon Bölge’de İsrail’in ihlallerini artırdığı bir dönemde düzenlediği toplantıda, İsrail ordusunun Golan Tepeleri’nden çekilmesini ön gören tasarıyı onayladı. Tasarıya 123 ülke destek verdi. Suriye’nin BM Özel Temsilcisi İbrahim Alebi, İsrail’in Golan’dan çekilmesini ön gören bir tasarısının BM’de bugüne kadarki en büyük desteği aldığını söyledi. İsrail’in Suriye’deki yeni yönetimle güvenlik anlaşmasını kabul etmesi için Tel Aviv’e baskı kuran ABD Başkanı Donald Trump ise Şam’a olan desteğini Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya gönderdiği bir mektupla iletti. Trump, Şara ile birlikte görüldüğü bir fotoğrafla beraber gönderdiği notunda, “Ahmed, sen harika bir lider olacaksın. Amerika da yardımcı olacak” cümlelerini yazdı.

SURİYE DİPLOMATİK GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

BM Genel Kurulu, İsrail'in Suriye'nin Golan bölgesi işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı kabul ederek bölgeden çekilmesi çağrısı yapan kararı kabul etti. Mısır tarafından sunulan karar tasarısı, Genel Kurul'da oylamaya sunuldu. "Suriye'nin Golan'ı" başlıklı tasarının oylamasında 123 üye ülke "evet" oyu, İsrail ve ABD başta olmak üzere 7 ülke de "hayır" oyu kullandı. Oylamada, 41 ülke de çekimser kaldı. Suriye’nin BM Özel Temsilcisi İbrahim Alebi, belirli aralıklarla BM’ye sunulan kararın bu yıl en yüksek desteği kazandığını söyledi. Suriye’deki yeni yönetimin diplomatik gücünü gösterdiğine vurgu yapan Alebi, “Daha önce çekimser ya da ret oyu veren 26 ülkeyi daha kararı desteklemeleri için ikna etmeyi başardık” dedi.

TRUMP’TAN NET MESAJ

BM’nin Golan’daki İsrail işgalinin sonlanması için sunulan tasarıyı oyladığı saatlerde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Suriye’nin başkenti Şam’daydı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda önce Şara ile görüşen Barrack, Washington yönetiminin İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasını desteklediğini ve bu konuda önemli mesafe alındığını söyledi. Barrack ayrıca, Trump’ın Şara’ya gönderdiği mesajını da bizzat teslim etti. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, son dönemde Tampon Bölge’deki yerleşim yerlerine baskın ve saldırılarını artırarak Suriye’nin egemenliğini tehdit ediyor. Trump’ın önce sosyal medya aracılığıyla İsrail’i uyarması, ardından Şara’ya gönderdiği mesaj Washington yönetiminin bu konuda İsrail’e gönderdiği net bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Netanyahu-Hicri iş birliği

Şam’daki yeni yönetimi, “Cihatçı” diye suçlayarak müzakerelerin çıkmaza girdiğini ve Tampon Bölge’den çekilmeyeceklerini ilan eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında, daha önce Suriye’nin güneyinin tamamen silahsızlandırılması yönündeki talebini değiştirerek başkent "Şam’dan Golan’daki sınıra kadarki bölge silahsızlandırılırsa çekileceklerini" bildirdi. Netanyahu, Suriye’nin güneyindeki Suveyda kentinde bulunan ayrılıkçı Dürzi milisler için “müttefiklerimiz” ifadesini kullanarak, Dürzilerin zarar görmemesi şartını da yineledi. İsrail koruması altında Suveyda’da kontrolü elinde tutan Dürzi Şeyh Hikmet el-Hicri’ye bağlı “Ulusal Muhafız Güçleri” militanları ise üç gün önce, 10 Dürzi şeyh ve aktivisti Şam hükümetiyle iletişim halinde oldukları suçlamasıyla alıkoydu. Suveyda’da halk tarafından sevilen Şeyh Şeyh Raid Mutenni ve Şeyh Mahir Falhut, alıkonulduktan üç gün sonra işkence altında can verdi. İki şeyhin işkence altında öldürülmesi, kentte büyük bir huzursuzluğa sebep oldu.











