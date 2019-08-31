Dünya Suudi Arabistanda bakanlık depremi
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'da bakanlık depremi

Suudi Arabistan'da Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın Enerji Bakanlığı'ndan ayrılarak bağımsız bir bakanlık olarak çalışması emri çıkartıldı. Bakanlığın başına ise yatırımcı ve sanayici iş adamı Bandar Alkhorayef getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni kararla Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih'in etki alanı azaltıldı.
Yeni kararla Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih'in etki alanı azaltıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın Enerji Bakanlığı'ndan ayrılması emrini çıkardı. 1 Ocak'tan Enerji Bakanlığı'ndan bağımsız çalışacak olan yeni bakanlığın başına yatırımcı ve sanayici iş adamı Bandar Alkhorayef getirilecek. Bu hamlenin Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih'in Enerji Bakanlığı ve Suudi Arabistan devletine ait petrol devi Aramco'daki kontrolünü azaltmak üzere atıldığı belirtiliyor.Suudi Arabistan Enerji, Endüstri ve Maden Kaynakları Bakanlığı 1 Ocak'tan itibaren yalnızca Enerji Bakanlığı olarak faaliyetini sürdürecek.

Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülke ekonomisini çeşitlendirmeyi ve petrole bağımlılığı azatlamayı amaçlayan Veliaht Prens Muhammed bin Salman için oldukça kritik bir öneme sahip.

Çıkarılan Kraliyet emirleri arasında, ayrıca Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu’na bağlı olan ‘Ulusal Veri Yönetim Ofisi’ adında bir ofis ve ‘Yapay Zeka Ulusal Merkezi’ adında bir merkez kurulması da yer alıyor.

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