Dünya Suudi Arabistanda Hızlı Tren İstasyonunda yangın 11 kişi yaralandı
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Suudi Arabistan'da Hızlı Tren İstasyonu'nda yangın: 11 kişi yaralandı

Suudi Arabistan'da Hızlı Tren İstasyonu'nda yangın: 11 kişi yaralandı

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda dün çıkan yangında 11 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 10 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Haber Merkezi IHA
Alevlerin uzak mesafeden görüldüğü belirtildi.
Alevlerin uzak mesafeden görüldüğü belirtildi.

Cidde kentindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu’nun çatısında dün yerel saatle 12.35’te yangın çıkmıştı.

  • Cidde Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında 11 kişinin yaralandığı ve 2’sinin taburcu edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da tren istasyonunda dev yangın
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Suudi Arabistan'da tren istasyonunda dev yangın
Suudi Arabistan'da tren istasyonunun çatısında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Seferler askıya alındı

Yangının yaklaşık 10 saat sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangın bölgeyi tamamen sardı.

Mekke Emirliği tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Yangın istasyonun çatısında çıktı.

Yangın nedeniyle tren seferleri geçici olarak askıya alındı.

Civar yerlerden geçen araçlar yangından etkilendi.
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