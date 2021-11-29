Dünya Suudi Arabistandan Omicron varyantı kararı Umre için yeni kriterler belli oldu
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'dan 'Omicron varyantı' kararı: Umre için yeni kriterler belli oldu

Omicron vakalarındaki artış nedeniyle ülkeler peş peşe yeni önlemleri hayata geçiriyor. Henüz geçtiğimiz günlerde harem alanı ve çevresindeki sosyal mesafe kuralını kaldıran Suudi Arabistan'da Umre ibadeti için ülkeye kabulde yeni zorunluluklar hayata geçiriliyor. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşlarının umre kurallarına yeni güncelleme getirdi.

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Suudi Arabistandan Omicron varyantı kararı: Umre için yeni kriterler belli oldu
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Omicron varyantında yaşanan artış nedeniyle, koronavirüs kısıtlamalarını güncelledi.

Bakanlık bu karar kapsamında umre yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını kabul etmeye karar verdiğini duyurdu.

Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada, yurt dışından gelecek olan kişilere uygulanacak protokole de yer verildi.

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İŞTE KRİTERLER

Buna göre, Suudi Arabistan'ın onayladığı koronavirüs aşısını olan kişiler karantinaya tabi tutulmayacak.

  • Suudi Arabistan'ın kabul ettiği koronavirüs aşıları: İki doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson.

Suudi Arabistan'ın onaylamadığı ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan çift doz aşılı kişiler üç gün karantinaya girecek.

Karantina sonunda bu kişilerin ülkeye kabul edilmesi için negatif PCR sonucuna sahip olmaları istenecek.

YAŞ SINIRI KOYMUŞLARDI

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önceki şartlara göre Umre ziyareti yapacak yabancıların 18 ile 50 arasında olması gerekiyordu.

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Covid-19'un Omicron varyantının semptomları açıklandı
FOTOĞRAF 11
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DÜNYAYI İLK KEZ UYARMIŞTI<br>Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretoria'daki özel muayenehanesindeki Covid-19 hastalarında garip semptomlar görülmesinden sonra yeni varyant hakkında tüm dünyayı uyardı.
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Ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke Güney Afrika’ya seyahat yasağı getirirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron veya B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni varyantı endişe verici olarak tanımladı.
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Coetzee,yeni varyantın belirtilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu:
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Coetzee, \"Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti\" dedi.
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HASTALARIN ÇOĞUNLUĞU GENÇ ERKEKLERDEN OLUŞUYOR<br>Şimdiye kadar, testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 20’yi aşkın hastası olduğunu belirten Coetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi.
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TAT VE KOKU DUYUSU KAYBI VAR MI?<br>Bununla birlikte enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini aktardı.
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Coetzee, \"Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor” diye konuştu.
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Diğer taraftan, Coetzee, 6 yaşındaki bir kızı içeren “çok ilginç bir vakayı” anlattı. Doktor, “Ateşi vardı ve nabzı çok yüksekti. Onu kabul etmeli miyim diye merak ettim. Ama iki gün sonra takip ettiğimde çok daha iyiydi” dedi.
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Ancak Coetzee, diyabet veya kalp hastalığı gibi önceden sağlık problemleri olan yaşlı veya aşılanmamış hastaların Omicron tarafından çok daha fazla etkilenebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi:
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\"Şu anda endişelenmemiz gereken şey, daha yaşlı, aşılanmamış insanlara yeni varyant bulaştığında çok ciddi vakalar göreceğimizdir” değerlendirmesinde bulundu. (The Telegraph)
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Covid-19'un Omicron varyantının semptomları açıklandı
Koronavirüs Omicron varyantına karşı tüm dünyayı uyaran Güney Afrikalı doktor Dr. Angelique Coetzee, tehlikeli varyantının semptomlarını açıkladı. Coetzee, semptomlarının sağlıklı hastalarda "sıra dışı ama hafif" olduğunu söyledi. Ancak, B.1.1.529 olarak da bilinen varyantın yaşlılarda ve aşılanmamış kişilerde ciddi problemlere neden olabileceği konusunda uyardı.


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