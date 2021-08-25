Dünya Talibandan açılım
ASYA

Taliban’dan açılım

Afganistan’ı yönettiği 1996-2001 yılları arasında kadınlara yönelik ayrımcı tutumu nedeniyle tepki çeken Taliban, bu kez sürpriz bir yol izliyor. Daha önce kadınların yönetimde bulunmasına izin vermeyen Taliban önceki gün düzenlenen eğitim toplantısına kadın Milli Eğitim Bakan Vekili Rengine Hamidi’yi de davet etti. Toplantıda kızların okumasına izin verilmesi kararlaştırıldı, burka giyme zorunluluğu da kaldırıldı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Taliban’dan açılım
Önceki gün yapılan eğitim toplantısına Milli Eğitim Bakanı Vekili Rengine Hamidi de davet edildi.

Afganistan’da yönetimi büyük oranda ele geçiren Taliban’dan sürpriz adımlar gelmeye başladı. 1996-2001 yılları arasındaki yönetiminde kadınlara yönelik adımları nedeniyle eleştirilen Taliban, bu kez aynı tutumu sergilemedi. Daha önce kadınların yönetimde bulunmasına izin vermeyen Taliban önceki gün düzenlenen eğitim toplantısına kadın Milli Eğitim Bakan Vekili Rengine Hamidi’yi de davet etti.

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LİDERLERİN YANINA OTURDU

  • Toplantıya katılan Rengine Hamidi, Taliban liderlerinin sağ tarafına oturtuldu. Toplantıdan yansıyan bu görüntüye dünya basını da yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda kızların eğitim konusu da masaya yatırıldı. Toplantıda kızların okumasına izin verilmesi kararlaştırıldı.

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KADIN MEMURLARA ÇAĞRI

Eğitim için burka giyme zorunluluğu da kaldırıldı ancak kızların eğitime İslami tesettürle devam edebilecekleri belirtildi. Kunduz’da da Taliban yetkilileri, ailelere kızların 1. sınıftan yükseköğrenime kadar okumalarına izin verildiğini tebliğ etti. Kadın memurlara da görevinize dönün çağrısı yapıldı. Ancak Afgan kadınların bu çağrıya mesafeli yaklaştığı belirtildi.

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EĞİTİME DEVAM EDEBİLİRLER

  • Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin de Avrupalı bazı basın yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada kadınların eğitimlerine devam edebileceğini söyledi. Sözcü, “Politikamız açık; eğitim ve işe erişimleri olabilir. Onlar (kadınlar) pozisyonlara gelebilir ancak bu pozisyonlar İslami yönetimin ışığında olmalı, yani genel bir çerçeve var” dedi. Şahin, kadınların üniversitelerde eğitim görmeye devam edeceğini, bunun politikalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Bariyerler kalktı

Başkent Kabil’de normalleşme adımları da devam ediyor. Şehir merkezinde bakanlıklar ve kamu binaları önünde bulunan devasa beton bariyerler kaldırılmaya başlandı. Ülkenin işlek güzergahlarından birisi olan Kabil-Kandahar yolu da Taliban tarafından asfaltlanmaya başladı. Ayrıca Kabil’in alınması sırasında el konulan araçların da sahiplerine iletileceği aktarıldı.

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