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Dünya Tatardan 6 öneri Eşit statü ve eşit egemenlik
AVRUPA

Tatar’dan 6 öneri: Eşit statü ve eşit egemenlik

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerinde kalıcı çözüm için 6 maddelik bir öneri belgesi sundu. Öneriler, Kıbrıs’ta Türklerin Rumlarla eşit uluslararası statüye ve egemenliğe sahip olmasını amaçlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tatar’dan 6 öneri: Eşit statü ve eşit egemenlik
Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre’nin Cenevre kentinde 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci gününde Birleşmiş Milletlere (BM) Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sundu. Tatar 6 maddeden oluşan önerisiyle, BM Genel Sekreterinin inisiyatif alıp, yeni bir BM kararı geçirmesini ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlarla eşit uluslararası statüye ve egemenliğe sahip olmasını amaçlıyor. 6 maddelik öneriler ise şöyle:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ORTAKLIK

1-Genel Sekreterin inisiyatif alıp yeni bir Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasıyla birlikte iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliği garanti altına alınacak. Alınacak bu yeni karar, iki devletin iş birliğine dayalı bir ortaklık kurmasının yolunu açacak.

2- Bahse konu kararla birlikte sağlanacak eşit uluslararası statü ve eşit egemenliği sonrası, iki taraf, sonuç odaklı, zaman limitli BM nezdinde bir müzakere sürecini başlatacak. Bu müzakereler iki tarafın anlaşacağı bir iş birliği anlaşmasını hedefleyecek.

3- İki devlet arasındaki bu müzakereler AB konuları, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemeleri gibi konuları ele alıp, ilişkileri düzenleyecek.

4-Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek, eğer ihtiyaç duyulursa, AB de gözlemci olarak katılabilecek.

5- Eğer iki devlet herhangi bir kontekste bir anlaşmaya varırsa, iki devlet bir birlerini eş zamanlı tanıyacak, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bunu destekleyecek.

6-Ulaşılacak olan herhangi bir anlaşma eş zamanlı şekilde referanduma gidecek.

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