Tayvan'da nükleer santralde korkutan yangın: Firmadan açıklama geldi

Tayvan'ın Pingtung kentindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde yerel saat ile 11.30'da yangın çıktı. Yetkililer, yangının santralin dışındaki soğutucu ünitelerinde çıktığını ve tehlike oluşturan bir durumun bulunmadığını belirtti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangın, yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alındı.