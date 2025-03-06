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Tayvan'da nükleer santralde korkutan yangın: Firmadan açıklama geldi

Tayvan'da nükleer santralde korkutan yangın: Firmadan açıklama geldi

14:046/03/2025, четверг
DHA
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Tayvan'ın Pingtung şehrindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Yetkililer, bölgede radyasyon sızıntısı olmadığını duyurdu.

Tayvan'ın Pingtung kentindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde yerel saat ile 11.30'da yangın çıktı. Yetkililer, yangının santralin dışındaki soğutucu ünitelerinde çıktığını ve tehlike oluşturan bir durumun bulunmadığını belirtti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangın, yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alındı.


Santralin işletmeci firması tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangının ardından santralde radyasyon sızıntısı olmadığı ve çalışmaların güvenli şekilde devam ettiği bildirildi.

#Tayvan
#Nükleer Santral
#Maanshan

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