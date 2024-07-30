Tehcir sistematik işkenceye dönüştü

Gazze’de 39 binden fazla kişiyi katleden ve sayısız savaş suçuna imza atan işgalci İsrail güçleri, 2,3 milyon kişiyi kıyı şeridinin yüzde 14‘lük bölümünde hapsetmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), yaşanan dram hakkında bir rapor yayınladı. Daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği bazı yerlerin de boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilerin büyük bir bölümünü El-Mavasi bölgesine zorla sürmüş durumda.

10 KİŞİDEN 9‘U SÜRÜLDÜ

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de devam eden zorla yerinden edilmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Lazzarini, şu anda Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 14'lük kısmının İsrail'in boşaltılmasını istediği bölgelerin dışında kaldığına dikkat çekti. Bu da yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halkın büyük çoğunluğunun daracık bir alana sıkıştırılması anlamına geliyor. BM verilerine göre, İsrail saldırıları ve "tahliye"leri nedeniyle Gazze'deki her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi.

SATRANÇ TAŞI DEĞİL İNSAN

Gazze'de hemen hemen herkesin bu "tahliye" emirlerinden etkilendiğine dikkati çeken Lazzarini, Filistinlilerin birçoğunun 7 Ekim'den bu yana ayda bir göçe zorlandığına işaret etti. Gazzelilerin bölgede var olmayan güvenli yer aramaya devam ettiğini kaydeden Lazzarini, "Bu tahliye taktiği, bu savaşla hiçbir ilgisi olmayan insanlar için sadece daha fazla sefalet, korku ve acı getiriyor. Gazze halkı pinpon topu veya satranç taşı değil, onlar insan" ifadelerini kullandı.

PANİK VE KAOS

Lazzarini, İsrail yönetiminin "tahliye" emirleri nedeniyle Gazze halkının zorla yerinden olduğunu, bunun panik ve kaos yarattığını belirtti. Lazzarini, söz konusu boşaltma talimatları sonrası insanların bulundukları bölgeden ayrılmak için çoğu zaman birkaç saat süreleri olduğunu ve ellerine ne geçerse yürüyerek veya eşek arabasıyla göç ettiklerini ifade etti.Filistin Kızılayı, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinin oldukça kalabalık olduğunu ve bir çadırlık bile yerin kalmadığını duyurmuştu.











