Tekkeye taverna yapacaklar: Rum tarafı yine sınırları zorluyor

2009 yılında Rum yönetiminin yine aynı türbe üzerinden bir operasyona imza attığını ifade eden Benter, şunları kaydetti: “O dönem Rum hükümeti bu binayı işletmesi için bir Rum’a verdi. O dönem çok büyük şikayetler yaptık. Dönemin yetkilileriyle görüştük ve tahsis kaldırıldı. Şimdi ise haftaya seçim olduğu için yeni gerilim peşindeler.”