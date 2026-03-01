Terör bitene kadar diyalog yok

Pakistan yönetimi, üçüncü gününü geride bırakan çatışmalarda tarafların “açık savaşa” sürüklendiği uyarısını yaptı. Pakistan Başbakanlığı’nın dış medya sözcüsü Moşarraf Zaidi de “Afganistan’dan kaynaklanan terör sona ermeli” diyerek önceliklerinin ülke güvenliği olduğunu vurguladı. Afganistan’daki Taliban yönetimi müzakerelere açık olduklarını duyururken, Pakistan ise “diyalog olmayacak” açıklaması yaptı ve Afganistan’ı “teröre barınak sağlamakla” suçladı. Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor. İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor. Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor. TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor. Öte yandan, Kabil yönetimi bu iddiaları reddediyor. Öte yandan, sorunun çözümü için uluslararası çabalar da sürüyor. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, cumartesi günü yaptığı açıklamada taraflara tansiyonu düşürme ve müzakere masasına dönme çağrısı yaptı; şiddetin daha geniş bölgeyi etkileyebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca İran, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de gerilimin düşürülmesi ve arabuluculuk çağrısında bulundu.