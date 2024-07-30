Terör devleti İsrail Beyrut'u bombaladı: Hizbullah komutanı Fuad Şükrü hedef alındı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.
Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.
Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.
Saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Terör devleti saldırıyı üstlendi
İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.
Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.
İşgal ordusu İHA ile saldırdı
Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.
Beyrutlular sokağa indi
Saldırının ardından sokağa inen çok sayıda kişi, sloganlar atarak İsrail'in düzenlediği saldırıyı protesto etti.