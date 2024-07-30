Terör devleti İsrail Beyrut'u bombaladı: Hizbullah komutanı Fuad Şükrü hedef alındı

İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.