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Terör devleti İsrail Beyrut'u bombaladı: Hizbullah komutanı Fuad Şükrü hedef alındı

İşgalci İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. İşgalci ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırının Golan Tepeleri'ne gerçekleştirilen saldırıya misilleme olarak yapıldığı ve Hizbullah komutanı Fuad Şükrü'nün hedef alındığı belirtildi. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

20:00 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 22:03 - 30/07/2024 Salı
Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.
Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.



Saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

Saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Terör devleti saldırıyı üstlendi

İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.


İşgal ordusu İHA ile saldırdı

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.


Beyrutlular sokağa indi

Saldırının ardından sokağa inen çok sayıda kişi, sloganlar atarak İsrail'in düzenlediği saldırıyı protesto etti.


#Lübnan
#Beyrut
#patlama
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